¿Por qué no juega Marcel Ruiz en Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

Toluca enfrenta a Seattle Sounders en su debut por la Leagues Cup 2026, pero Antonio Mohamed no podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes. Marcel Ruiz continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, Toluca hará su debut en la Leagues Cup 2026 cuando visite a Seattle Sounders, con el objetivo de comenzar el torneo con una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.

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Tras recuperar la sonrisa el fin de semana y sumar tres puntos muy importantes en la Liga MX, el equipo dirigido por Antonio Mohamed intentará trasladar ese buen momento al certamen internacional y demostrar que también puede ser protagonista fuera del campeonato local.

El Turco sabe que no podrá contar con varias de sus figuras para este compromiso, por lo que deberá encontrar las mejores alternativas para suplir esas ausencias y mantener la competitividad del equipo.

Uno de los jugadores que no estará disponible es Marcel Ruiz. El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente antes del inicio de la temporada luego de sufrir una ruptura parcial de los ligamentos de una de sus rodillas, una lesión que lo mantendrá alejado por un tiempo

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¿Cuándo vuelve a jugar Marcel Ruiz?

Si la recuperación avanza según los plazos previstos, Marcel Ruiz podría regresar a la actividad entre noviembre y diciembre de 2026, aunque tampoco se descarta que su vuelta se produzca a comienzos de 2027. Debido a la gravedad de la lesión, deberá completar un proceso de recuperación de aproximadamente siete a ocho meses antes de recibir el alta médica y volver a competir oficialmente.

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