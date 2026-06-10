¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. Costa Rica por el amistoso internacional

Inglaterra tiene una última prueba antes de debutar en el Mundial 2026 la próxima semana ante Croacia.

Inglaterra se sigue preparando de la mejor manera para su participación en el Mundial 2026 y este miércoles disputará su último partido amistoso antes del comienzo del torneo. El seleccionado europeo quiere llegar en óptimas condiciones a una competición en la que aparece como uno de los principales candidatos.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel viene de una victoria por 1-0 frente a Nueva Zelanda en su primer encuentro de preparación. El único gol de la jornada fue convertido por Harry Kane, una de las máximas figuras de los ingleses y capitán del equipo.

Inglaterra en su último partido amistoso (Getty Images)

Ahora tendrán una nueva prueba cuando se enfrenten a Costa Rica desde las 14:00 hs de la Ciudad de México. Será la última oportunidad para realizar ajustes antes de enfocarse por completo en el debut mundialista.

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Inglaterra buscará aprovechar este compromiso para seguir ganando confianza y corregir algunos detalles que quedaron pendientes en el encuentro anterior. La intención es llegar con el mejor funcionamiento posible al inicio de la Copa del Mundo.

Por su parte, Costa Rica intentará cerrar esta etapa de preparación con una buena actuación frente a uno de los equipos más fuertes. El combinado centroamericano viene de perder por 3-1 ante Colombia en su primer encuentro amistoso.

Luego de este amistoso, Inglaterra pondrá toda su atención en el Mundial 2026. Su estreno en la competición será el próximo 17 de junio frente a Croacia, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha.

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Alineación de Inglaterra para jugar ante Costa Rica

Jordan Pickford

Reece James

John Stones

Marc Guehi

O’Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Marcus Rashford

Harry Kane

Alineación de Costa Rica para enfrentar a Inglaterra

Sequeira

Quiros

Mitchell

Faerron

Araya

Salazar

Flores

Mora

Soto

Alcocer

Ugalde

En sintesis

El delantero Harry Kane anotó el gol del triunfo 1-0 ante Nueva Zelanda.

anotó el gol del triunfo 1-0 ante Nueva Zelanda. La selección de Inglaterra enfrentará hoy a Costa Rica a las 14:00 horas.

enfrentará hoy a Costa Rica a las 14:00 horas. El debut de Inglaterra en el Mundial será el 17 de junio ante Croacia.