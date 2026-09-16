Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026: canales de TV y streaming online

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la Campeones Cup 2026. Revisa el horario, los canales de TV y las opciones de streaming para ver en vivo el duelo entre Lionel Messi y La Máquina.

Inter Miami y Cruz Azul disputan este miércoles una edición más del Campeones Cup 2026, torneo oficial que enfrenta al monarca de la MLS contra el Campeón de Campeones de la Liga MX. El cotejo inicia a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en territorio estadounidense.

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La Máquina de Cruz Azul busca conquistar su segundo trofeo de esta índole tras ganarlo en años anteriores, mientras que el conjunto de las Garzas pretende sumar un título internacional de la mano de Lionel Messi en casa.

¿Por dónde ver el partido en México?

Las buenas noticias para la afición en territorio mexicano es que el partido cuenta con una amplia cobertura en distintas alternativas de pantalla:

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa) e Imagen Televisión (Canal 3.1).

Canal 5 (Televisa) e Imagen Televisión (Canal 3.1). Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming Online: Apple TV (MLS Season Pass) y ViX.

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La actualidad de ambos equipos

El Inter Miami afronta el duelo con la intención de mantener la solidez defensiva y explotar la contundencia de sus atacantes en condición de local. El cuadro de Florida ha mostrado dinamismo en la MLS y busca revalidar la jerarquía de su plantilla estelar ante uno de los rivales más complicados de México.

Por su parte, Cruz Azul se presenta a la cita con un rendimiento regular en el torneo local de la Liga MX, apostando a la presión alta y al orden táctico. La escuadra celeste llega con el objetivo claro de dar un golpe sobre la mesa en calidad de visitante y llevarse el trofeo interliga a sus vitrinas.

En sintesis

Inter Miami y Cruz Azul disputan hoy el Campeones Cup 2026 a las 18:00hs.

disputan hoy el Campeones Cup 2026 a las 18:00hs. Lionel Messi lidera al Inter Miami en la búsqueda de sumar un título internacional.

lidera al Inter Miami en la búsqueda de sumar un título internacional. Canal 5, Imagen Televisión y Apple TV transmiten en vivo el encuentro en México.