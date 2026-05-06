Dónde ver EN VIVO Toluca vs. LAFC por la Concachampions 2026: canales de TV y streaming online

Toluca y LAFC se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026 en un duelo clave para definir al finalista del torneo. El equipo mexicano buscará revertir la serie y seguir en carrera por el título internacional en una noche decisiva.

Toluca se juega todo este miércoles ante LAFC por el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026. El gran sueño de Antonio Mohamed y sus futbolistas sigue más vigente que nunca, con la ilusión intacta de alcanzar una nueva final internacional.

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El encuentro está programado para las 19:30 horas de la CDMX y se disputará en territorio mexicano, donde los Diablos Rojos intentarán revertir la serie ante un rival exigente y con mucho poder ofensivo.

En el partido de ida, el conjunto mexicano cayó por 2-1, por lo que llega con la obligación de ganar. Sin embargo, un 1-0 le alcanza a Toluca para meterse en la gran final. Esto es gracias al gol de visitante que marcó la semana pasada en Estados Unidos.

Del otro lado ya espera Tigres, que viene de eliminar a Nashville y se perfila como un rival durísimo. Incluso, existe la posibilidad de una final repetida entre equipos mexicanos, ya que ambos se enfrentaron en el Apertura 2025, donde Toluca terminó consagrándose campeón en los penales.

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Solo se podrá ver por Fox One y no irá por TV abierta

El partido entre Toluca y LAFC por las semifinales de la Concachampions 2026 se podrá ver exclusivamente a través de Fox One en streaming, sin transmisión por televisión abierta en México.

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