En un Nemesio Diez caliente, los 'Diablos Rojos' salen a todo o nada. Repasa cómo está su panorama.

El Toluca, bicampeón del futbol mexicano, se encuentra este miércoles ante la jornada más importante de la temporada. Los ‘Diablos Rojos’ se propusieron darle prioridad a la Concachampions antes que al medio local, por lo que hoy se jugarán la vida. El equipo se reencuentra ante su afición y juntos bucarán eliminar a Los Ángeles FC, el contendiente de turno.

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De entrada, la noche tendrá un cierto grado de ‘épica’: en la ida, el cuadro escarlata cayó por 2-1 en el BMO Stadium de California. Si bien era un resultado que podía estar dentro de lo posible, no deja de ser un cachetazo para Toluca en las semifinales. Ahora, deberá intentar dar vuelta la historia en el Estadio Nemesio Diez, el anfitrión del juego esta noche.

En la final ya espera Tigres UANL (que dejó en el camino a Nashville), y hoy Toluca quiere convertirse en el segundo finalista de esta CONCACAF Champions Cup 2026. Para ello, tendrá que vencer a otro de los favoritos como lo es el equipo de Heung-Min Son, Denis Bouanga y compañía. A continuación, los tres escenarios posibles para la revancha de semifinales.

El Nemesio Diez, huésped del espectáculo nocturno [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Toluca pierde ante LAFC por la vuelta de Concachampions 2026?

De sufrir una derrota ante Los Ángeles FC este miércoles, Toluca quedará eliminado de esta edición de la competencia continental. Si al resultado adverso de la ida se le suma otro marcador adverso en la vuelta, el global quedará en negativo y clasificarán los estadounidenses. El equipo de Antonio Mohamed no puede permitirse caer de local.

¿Qué pasa si Toluca empata ante LAFC por la vuelta de Concachampions 2026?

Si el encuentro entre los ‘Boys in Gold’ y los ‘Diablos Rojos’ acaba igualado, Toluca quedará eliminado también en semifinales del torneo internacional. Tras la derrota en el primer cruce de la serie, un empate en el segundo y último condenaría al bicampeón a quedarse afuera. Ese es el resultado que vendrá a buscar Los Ángeles FC a México.

¿Qué pasa si Toluca gana ante LAFC por la vuelta de Concachampions 2026?

En caso de lograr un triunfo ante los angelinos hoy, la suerte de Toluca dependerá de los goles marcados y recibidos. Esto es, no sólo importa la diferencia en el marcador, sino también cuántos goles de visitante convierta Los Ángeles FC. Ese criterio se encuentra vigente en semifinales y será clave para esta revancha de la llave.

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