Rayados y Chicago Fire se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Los Rayados de Monterrey continúan su camino en la Leagues Cup 2026. El equipo regio se mide ante el Chicago Fire en un duelo correspondiente a los cuartos de final del certamen internacional. El encuentro se disputa este martes 25 de agosto a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México) en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois.

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Monterrey llega con la firme convicción de meterse entre los cuatro mejores del torneo y mantener la bandera de la Liga MX en alto frente a los clubes de la MLS. Este enfrentamiento será un choque inédito, ya que ambos conjuntos se ven las caras por primera vez en un partido oficial.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados albiazules y seguidores del fútbol en México, la transmisión EN VIVO del partido entre Rayados de Monterrey y Chicago Fire estará disponible en exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el pase del MLS Season Pass.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de La Pandilla viene de sellar su boleto a esta fase eliminatoria tras superar la Fase de Grupos, donde venció al Inter Miami y al Nashville SC. Rayados viene de perder por 2-0 con Club León en el Apertura 2026 y busca redimirse de esa decepcionante caída.

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Por su parte, el Chicago Fire avanzó a la ronda eliminatoria aprovechando la localía en territorio estadounidense. El cuadro de la MLS acumula siete partidos sin perder y le planteará una dura batalla al equipo de Matías Almeyda en busca de la semifinal.