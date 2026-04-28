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CONCACAF Champions Cup

¿Hay ‘gol de visitante’ en semifinales de la Concachampions 2026? Cómo se define si hay empate

Descubre qué indica el reglamento sobre los criterios de desempate para esta nueva fase de la competición.

Pronto se conocerá al nuevo dueño del trofeo.
© ConcacafPronto se conocerá al nuevo dueño del trofeo.

Se acercan las instancias decisivas de la CONCACAF Champions Cup 2026, rumbo a conocer quién será el campeón de esta edición del torneo más prestigioso del continente. Este martes se dará comienzo a las semifinales del certamen internacional, con los mejores equipos de la temporada que irán con todo a por la gloria máxima.

A diferencia de otros años, en esta oportunidad no hubo grandes ‘revelaciones’ o ‘sorpresas’ en los momentos determinantes de la competencia: llegaron cuatro favoritos al título, que en la previa eran de los más fuetes. Dos mexicanos y dos estadounidenses que se cruzan entre rivales de países vecinos para definir a los dos finalistas de esta Concachampions.

Como han logrado alcanzar esta fase todos clubes que eran candidatos en la previa del torneo de CONCACAF, se esperan series parejas y que se definirán por detalles mínimos. Por eso, los entrenadores de las escuadras semifinalistas no podrán dejar nada librado al azar, y tendrán que trabajar los partidos de ida y vuelta con suma precisión.

La copa que todos quieren levantar [Foto: Concacaf]

La copa que todos quieren levantar [Foto: Concacaf]

En este sentido, es una posibilidad real que, al cabo de los dos juegos de cada llave, las series acaben igualadas. Ante tal escenario hipotético y probable, el reglamento ha dejado claro los criterios de desempate en esta Concachampions 2026. Cada uno de los participantes de las semifinales sabe lo que tiene que hacer para avanzar a la final.

De acuerdo a la normativa vigente del certamen, se seguirá utilizando el “gol de visitante” como parámetro para definir el equipo clasificado a la siguiente y última instancia. De este modo, si alguna de las llaves finaliza empatada, sacará boleto a la próxima ronda aquel equipo que haya anotado más goles fuera de casa en su partido a domicilio.

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Martín Zajic
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