Se acercan las instancias decisivas de la CONCACAF Champions Cup 2026, rumbo a conocer quién será el campeón de esta edición del torneo más prestigioso del continente. Este martes se dará comienzo a las semifinales del certamen internacional, con los mejores equipos de la temporada que irán con todo a por la gloria máxima.

Publicidad

A diferencia de otros años, en esta oportunidad no hubo grandes ‘revelaciones’ o ‘sorpresas’ en los momentos determinantes de la competencia: llegaron cuatro favoritos al título, que en la previa eran de los más fuetes. Dos mexicanos y dos estadounidenses que se cruzan entre rivales de países vecinos para definir a los dos finalistas de esta Concachampions.

Como han logrado alcanzar esta fase todos clubes que eran candidatos en la previa del torneo de CONCACAF, se esperan series parejas y que se definirán por detalles mínimos. Por eso, los entrenadores de las escuadras semifinalistas no podrán dejar nada librado al azar, y tendrán que trabajar los partidos de ida y vuelta con suma precisión.

La copa que todos quieren levantar [Foto: Concacaf]

Publicidad

En este sentido, es una posibilidad real que, al cabo de los dos juegos de cada llave, las series acaben igualadas. Ante tal escenario hipotético y probable, el reglamento ha dejado claro los criterios de desempate en esta Concachampions 2026. Cada uno de los participantes de las semifinales sabe lo que tiene que hacer para avanzar a la final.

De acuerdo a la normativa vigente del certamen, se seguirá utilizando el “gol de visitante” como parámetro para definir el equipo clasificado a la siguiente y última instancia. De este modo, si alguna de las llaves finaliza empatada, sacará boleto a la próxima ronda aquel equipo que haya anotado más goles fuera de casa en su partido a domicilio.