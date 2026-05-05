Tigres UANL se enfrenta este martes 5 de mayo frente a Nashville por la vuelta de la semifinal de la Concachampions. El encuentro se lleva a cabo en El Volcán y comienza a las 19:30hs (CDMX).

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El equipo de Guido Pizarro ganó 1-0 en Estados Unidos, por lo que tiene la gran oportunidad de defender o ampliar la ventaja en su casa para darse la posibilidad de jugar la final de la Concachampions. Tigres está a un solo partido de lograrlo y buscarán darle una alegría a la afición.

¿Por dónde ver el partido?

El partido de Tigres contra Nashville de este martes 5 de mayo no será transmitido en TV abierta en México. Es decir que los aficionados tendrán que seguir el juego de la Concachampions por el canal FOX+ o por la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

Tigres se encuentra en un gran momento. El club auriazul viene de ganarle por 3-1 a Chivas por la ida de los cuartos de final de la Liguilla en El Volcán, por lo tanto tiene buenas posibilidades de seguir avanzando tanto en la Liga MX como en la Concachampions.

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Por su parte, Nashville empató 0-0 con Philadelphia Union el fin de semana por la Jornada 11 de la MLS 2026. El conjunto norteamericano utilizó muchos suplentes en dicho partido e intentará remontar la serie frente a Tigres como visitante.

En síntesis