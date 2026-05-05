Los 'Universitarios' lanzaron la alineación para esta noche con una sorpresa entre los titulares. El trasfondo.

Tigres UANL se prepara para salir a la cancha a afrontar un encuentro caliente que será un antes y un después en la temporada. El conjunto regio recibirá a Nashville SC en el Estadio Universitario, ante una multitud, buscando volver a una final internacional. El dueño de casa se juega todo en la revancha de semifinales de la Concachampions 2026.

Publicidad

En la antesala del compromiso decisivo de este martes por la noche en el ‘Volcán’, Guido Pizarro asombró a los fanáticos con una sorpresa dentro del once inicial de los ‘Felinos’. El entrenador sacará a relucir un equipo fuerte y altamente competitivo, pero sin una de sus principales armas de ataque para buscar la clasificación a la final.

En el lanzamiento de la alineación de Tigres, Diego Lainez fue relegado al banco de suplentes. El talentoso y desequilibrante delantero por afuera no será de la partida ante Nashville en Nuevo León. Durante la temporada, el atacante mexicano había sido un indispensable en el equipo, y justo le toca quedar al margen en un juego clave.

Tigres inicia sin Diego Lainez ante Nashville [Foto: Getty]

Publicidad

Ahora bien, el trasfondo de la ausencia del extremo no es para preocuparse. Según reveló ‘Pello’ Maldonado, periodista regio, Diego Lainez fue preservado por cansancio y dosificación de minutos. El futbolista viene teniendo mucho desgaste en el campo, y como también está la Liguilla, en Tigres quieren cuidar su integridad para lo que viene.

Para esta revancha de semifinales de la Concachampions 2026, el entrenador apostó por Marcelo Flores, que será el ‘tapado’ en la ofensiva de Tigres UANL ante Nashville SC. El resto de los delanteros se mantienen tal y como vienen jugando habitualmente, en términos de nombres. Pizarro, sin Diego Lainez, igualmente saldrá con todo.

De este modo, el once titular de Tigres ante Nashville en el Estadio Universitario estará conformada de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes; Fernando Gorriarán, César Araujo; Marcelo Flores, Ángel Correa, Juan Brunetta; Rodrigo Aguirre. Diego Lainez esperará su turno entre las alternativas y seguramente ingrese en el complemento.