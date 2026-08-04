Con la renuncia de su emblema y DT como último episodio previo al partido, Tigres UANL arranca su participación en la Leagues Cup 2026 con un sinsabor importante. El corazón ilusiona a los fanáticos de los ‘Universitarios’, pero la razón pone obstáculos en la fe tras los recientes resultados y actuaciones del equipo en la cancha.

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En su debut oficial en este certamen continental, el elenco auriazul se medirá frente a frente ante Real Salt Lake, un contendiente muy peligroso para los Tigres desde la MLS. El club estadounidense marcha entre los equipos posicionados dentro de los puestos de Playoffs de la Conferencia Oeste y da que hablar.

En el partido entre Tigres UANL y Real Salt Lake, el cuadro de Estados Unidos será local en su estadio, así como la mayoría de los equipos de la MLS tendrán ese privilegio. Los ‘Felinos’, así como casi todos los clubes mexicanos en la Leagues Cup 2026, arrancarán la campaña en condición de visitante y muy lejos de casa.

En esta línea, el encuentro tendrá como sede al American First Field, localizado en la ciudad de Sandy, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es, entonces, la casa del Real Salt Lake y donde este equipo juega siempre sus compromisos de local. Habrá mayoría de fanáticos de los ‘Claret and Cobalt’ contra los de Tigres UANL esta noche.

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La casa del Real Salt Lake recibe a Tigres [Foto: Getty]

El American First Field, inaugurado hace apenas dieciocho años, cuenta con una capacidad para poco más de 20 mil espectadores, y se espera que hoy haya una entrada considerable. La organización lo aprobó como anfitrión de la Leagues Cup 2026 y está todo preparado para una verdadera fiesta este martes ante los Tigres de Nuevo León.

¿A qué hora y dónde ver Tigres vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

El cruce entre Tigres UANL y Real Salt Lake tendrá lugar HOY martes 4 de agosto a partir de las 20.00 horas del Centro de México (misma hora local de Utah en Estados Unidos). El encuentro se podrá seguir en territorio mexicano, en vivo y en directo en forma online, vía streaming, a través de la plataforma oficial de Apple TV.