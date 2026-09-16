¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026

El equipo de Joel Huiqui va por un nuevo título cuando le toque enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi por el Campeones Cup.

Desde las 18:00 horas de la CDMX, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán por el Campeones Cup 2026, en un partido que pondrá en juego un nuevo título entre un equipo mexicano y otro estadounidense. La Máquina buscará hacer historia ante el conjunto de Lionel Messi.

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El equipo dirigido por Joel Huiqui intentará mantener el buen momento que atraviesa y levantar el tercer trofeo en lo que va de la temporada. Sin embargo, enfrente tendrá a un Inter Miami repleto de figuras, con Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro como algunos de sus principales referentes.

La Máquina Celeste llega con un envión anímico muy importante tras quedarse con el Clásico Joven ante el América el pasado sábado en el Estadio Azteca. Ahora, Cruz Azul buscará trasladar ese impulso al escenario internacional para conquistar un nuevo campeonato.

Alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Ian Fray

Casemiro

Maximiliano Falcón

Fricio Caicedo

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Telasco Segovia

Lionel Messi

Germán Berterame

Luis Suárez

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Alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Jeremy Márquez

Willer Ditta

Amaury García

Jesús Orozco Chiquete

Omar Campos

Erik Lira

Agustín Palavecino

José Paradela

Carlos Rodríguez

Nicolás Ibáñez

En sintesis