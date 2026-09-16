¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026

Desde las 18:00 horas de la CDMX, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán por el Campeones Cup 2026, en un partido que pondrá en juego un nuevo título entre un equipo mexicano y otro estadounidense. La Máquina buscará hacer historia ante el conjunto de Lionel Messi.
El equipo dirigido por Joel Huiqui intentará mantener el buen momento que atraviesa y levantar el tercer trofeo en lo que va de la temporada. Sin embargo, enfrente tendrá a un Inter Miami repleto de figuras, con Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro como algunos de sus principales referentes.
La Máquina Celeste llega con un envión anímico muy importante tras quedarse con el Clásico Joven ante el América el pasado sábado en el Estadio Azteca. Ahora, Cruz Azul buscará trasladar ese impulso al escenario internacional para conquistar un nuevo campeonato.
Alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Ian Fray
- Casemiro
- Maximiliano Falcón
- Fricio Caicedo
- Rodrigo De Paul
- Yannick Bright
- Telasco Segovia
- Lionel Messi
- Germán Berterame
- Luis Suárez
Alineación de Cruz Azul
- Kevin Mier
- Jeremy Márquez
- Willer Ditta
- Amaury García
- Jesús Orozco Chiquete
- Omar Campos
- Erik Lira
- Agustín Palavecino
- José Paradela
- Carlos Rodríguez
- Nicolás Ibáñez
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En sintesis
- Inter Miami y Cruz Azul disputan hoy la Campeones Cup a las 18:00 horas.
- Lionel Messi y Luis Suárez integran la alineación titular confirmada de Inter Miami.
- Joel Huiqui dirigirá a Cruz Azul tras haber ganado el Clásico Joven ante América.