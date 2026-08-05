¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026

Este miércoles es momento de acción de Leagues Cup para Toluca. Los Diablos Rojos reciben en el Estadio Nemesio Diez al último campeón, el Seattle Sounders de la MLS. A continuación, repasa quiénes serán los protagonistas más destacados del encuentro.
Toluca resguardó a algunos de sus mejores jugadores el pasado fin de semana cuando se enfrentó a Necaxa por la Jornada 3 de la Liga MX. Tras dicho compromiso, está listo para lucirse en el plano internacional, aunque lo hará sin contar con su máxima estrella.
En ese sentido, Toluca se lamenta por no poder contar con Paulinho para un partido clave en el comienzo del Apertura. El portugués se perderá los próximos 3 partidos del Toluca, pues decidieron que se recupere bien sin apurar los tiempos de recuperación del cuerpo médico.
Alineación de Toluca vs. Seattle Sounders
- Luis García
- Santiago Simón
- Luan García
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Érick Gutiérrez
- Alexis Vega
- Jesús Angulo
- Edgar López
- Jorge Díaz
Alineación de Seattle Sounders vs. Toluca
- Thomas
- Tolo
- Hawkins
- Kee-hee
- Kossa-Rienzi
- Kingston
- Brunell
- Rothrock
- Albert Rusnák
- Ferreira
- Rosado
En síntesis
- Toluca recibe al campeón Seattle Sounders este miércoles en la Leagues Cup.
- El delantero portugués Paulinho se perderá los próximos 3 partidos por lesión.
- El encuentro internacional de los Diablos Rojos se disputará en el Estadio Nemesio Diez.