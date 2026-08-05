¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026

Repasa quiénes serán los 22 protagonistas de ponerle fin a la Jornada 1 de la Leagues Cup.

Este miércoles es momento de acción de Leagues Cup para Toluca. Los Diablos Rojos reciben en el Estadio Nemesio Diez al último campeón, el Seattle Sounders de la MLS. A continuación, repasa quiénes serán los protagonistas más destacados del encuentro.

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Toluca resguardó a algunos de sus mejores jugadores el pasado fin de semana cuando se enfrentó a Necaxa por la Jornada 3 de la Liga MX. Tras dicho compromiso, está listo para lucirse en el plano internacional, aunque lo hará sin contar con su máxima estrella.

En ese sentido, Toluca se lamenta por no poder contar con Paulinho para un partido clave en el comienzo del Apertura. El portugués se perderá los próximos 3 partidos del Toluca, pues decidieron que se recupere bien sin apurar los tiempos de recuperación del cuerpo médico.

Alineación de Toluca vs. Seattle Sounders

Luis García

Santiago Simón

Luan García

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Franco Romero

Érick Gutiérrez

Alexis Vega

Jesús Angulo

Edgar López

Jorge Díaz

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Alineación de Seattle Sounders vs. Toluca

Thomas

Tolo

Hawkins

Kee-hee

Kossa-Rienzi

Kingston

Brunell

Rothrock

Albert Rusnák

Ferreira

Rosado

En síntesis