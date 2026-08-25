Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

¿Juega Robert Lewandowski? Las alineaciones de Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026

Rayados se enfrenta con Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Los titulares de ambos equipos.

Robert Lewandowski en Chicago Fire
© Getty ImagesRobert Lewandowski en Chicago Fire

Este martes 25 de agosto continúa la emoción de la Leagues Cup 2026 y se juegan los esperados cuartos de final. El choque internacional entre la Liga MX y la MLS tendrá un duelo estelar cuando Rayados de Monterrey se enfrente a Chicago Fire a partir de las 18:30hs (CDMX) en el SeatGeek Stadium.

Rayados, bajo el mando técnico de Matías Almeyda, logró clasificar a esta instancia después de derrotar a Inter Miami. Monterrey viene de perder por 2-0 con Club León en el Apertura 2026 y busca recuperarse con un triunfo importante para avanzar a la semifinal.

+ Seguinos en

Por su parte, el Chicago Fire se encuentra en un gran momento y no pierde hace siete partidos contando todas las competiciones. El equipo de Robert Lewandowski viene de empatar 1-1 con New York RB el pasado fin de semana, pero tendrá la ventaja de la localía frente a Rayados.

La probable alineación de Rayados

  • Luis Cárdenas
  • Ricardo Chávez
  • Víctor Guzmán
  • Jorge Rodríguez
  • Gerardo Arteaga
  • Fidel Ambríz
  • Orbelín Pineda
  • Lucas Ocampos
  • Jesús Corona
  • Diego Rossi
  • Hugo Cuypers

La probable alineación de Chicago Fire

  • Chris Brady
  • Joel Waterman
  • Jack Elliott
  • Mauricio Pineda
  • Andrew Gutman
  • Anton Salétros
  • Robin Lod
  • Maren Haile-Selassie
  • Philip Zinckernagel
  • Jonathan Bamba
  • Robert Lewandowski
Ver también

Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones