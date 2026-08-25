¿Juega Robert Lewandowski? Las alineaciones de Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026

Rayados se enfrenta con Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Los titulares de ambos equipos.

Este martes 25 de agosto continúa la emoción de la Leagues Cup 2026 y se juegan los esperados cuartos de final. El choque internacional entre la Liga MX y la MLS tendrá un duelo estelar cuando Rayados de Monterrey se enfrente a Chicago Fire a partir de las 18:30hs (CDMX) en el SeatGeek Stadium.

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Rayados, bajo el mando técnico de Matías Almeyda, logró clasificar a esta instancia después de derrotar a Inter Miami. Monterrey viene de perder por 2-0 con Club León en el Apertura 2026 y busca recuperarse con un triunfo importante para avanzar a la semifinal.

Por su parte, el Chicago Fire se encuentra en un gran momento y no pierde hace siete partidos contando todas las competiciones. El equipo de Robert Lewandowski viene de empatar 1-1 con New York RB el pasado fin de semana, pero tendrá la ventaja de la localía frente a Rayados.

La probable alineación de Rayados

Luis Cárdenas

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Jorge Rodríguez

Gerardo Arteaga

Fidel Ambríz

Orbelín Pineda

Lucas Ocampos

Jesús Corona

Diego Rossi

Hugo Cuypers

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La probable alineación de Chicago Fire