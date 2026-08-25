¿Juega Robert Lewandowski? Las alineaciones de Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026

Este martes 25 de agosto continúa la emoción de la Leagues Cup 2026 y se juegan los esperados cuartos de final. El choque internacional entre la Liga MX y la MLS tendrá un duelo estelar cuando Rayados de Monterrey se enfrente a Chicago Fire a partir de las 18:30hs (CDMX) en el SeatGeek Stadium.
Rayados, bajo el mando técnico de Matías Almeyda, logró clasificar a esta instancia después de derrotar a Inter Miami. Monterrey viene de perder por 2-0 con Club León en el Apertura 2026 y busca recuperarse con un triunfo importante para avanzar a la semifinal.
Por su parte, el Chicago Fire se encuentra en un gran momento y no pierde hace siete partidos contando todas las competiciones. El equipo de Robert Lewandowski viene de empatar 1-1 con New York RB el pasado fin de semana, pero tendrá la ventaja de la localía frente a Rayados.
La probable alineación de Rayados
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Jorge Rodríguez
- Gerardo Arteaga
- Fidel Ambríz
- Orbelín Pineda
- Lucas Ocampos
- Jesús Corona
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
La probable alineación de Chicago Fire
- Chris Brady
- Joel Waterman
- Jack Elliott
- Mauricio Pineda
- Andrew Gutman
- Anton Salétros
- Robin Lod
- Maren Haile-Selassie
- Philip Zinckernagel
- Jonathan Bamba
- Robert Lewandowski