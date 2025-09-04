Luego de tres incesantes años, las Eliminatorias Sudamericanas están a punto de llegar a su fin: este martes se llevará a cabo la última jornada de esta edición del torneo, que clasifica a los mejores del continente al Mundial 2026. Será una fecha decisiva, donde quedará determinada la clasificación final.

A la espera de la tanda definitiva de encuentros, los seis calificados directos de CONMEBOL están confirmados: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay abrocharon su boleto a la Copa del Mundo del año próximo. Estos son los seleccionados que obtuvieron los cupos directos a la fase de grupos del torneo.

Al mismo tiempo, Perú y Chile ya fueron eliminados de la carrera por conseguir un pasaje al megaevento de la FIFA. Tanto la ‘Blanquirroja’ como la ‘Roja’ tuvieron campañas para el olvido, y no pudieron alcanzar la instancia decisiva con suficientes puntos como para aspirar a mantener viva la ilusión mundialista, y quedaron fuera de combate.

Bajo estas circunstancias, hay dos equipos sudamericanos que se disputarán un último lugar en el Mundial: Venezuela y Bolivia. Ambos conjuntos todavía tienen una posibilidad matemática de meterse en la gran cita, pero sólo podrían hacerlo por medio del Repechaje. Esa es la última plaza pendiente que le queda a CONMEBOL.

La ‘Vinotinto’ llega al último partido con 18 puntos, posicionado actualmente en ese puesto de Repechaje, en el séptimo lugar de la tabla. Por su parte, la ‘Verde’ ha quedado con 17 unidades, a solo una de distancia de su rival, ocupando la octava colocación de la competición, a la espera de la definición en la fecha final.

Venezuela o Bolivia: uno de los dos se mete en repechaje [Foto: Getty]

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026?

Para poder quedarse con la plaza de repechaje, los dirigidos por Sergio Batista pueden clasificar de tres maneras:

ganándole a Colombia en la última jornada (no dependerían del resultado de Bolivia ante Brasil)

empatando con Colombia en la última jornada y Bolivia empatando o perdiendo con Brasil.

perdiendo con Colombia en la última jornada y Bolivia empatando o perdiendo con Brasil.

Como Venezuela tienemejor diferencia de gol (-7 contra -19), si Bolivia lo iguala en puntos, igual clasifica la Vinotinto.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

Para quitarle de las manos y adueñarse de la plaza de repechaje, el conjunto de Oscar Villegas puede clasificar de una sola manera:

ganándole a Brasil y esperando que Venezuela empate o pierda con Colombia.

¿La plaza de repechaje te clasifica directo al Mundial 2026?

No, el cupo de Repechaje de CONMEBOL no te otorga un boleto directo a la Copa del Mundo sino “una vida más”: quien se quede con ese lugar tendrá que jugar otros dos partidos contra los equipos que queden en repechaje de otros continentes, para definir allí entonces sí su lugar la próxima Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo juegan Venezuela y Bolivia la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas?

La ‘Vinotinto’ y la ‘Verde’ jugarán el próximo martes 9 de septiembre, a las 17.30 horas CDMX: sí, los dos equipos jugarán en simultáneo y los dos en condición de local. Venezuela recibirá a Colombia mientras que Bolivia hará lo propio en su casa ante Brasil. Es lo último que queda por definir de la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL.