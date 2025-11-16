Durante esta semana se disputó la fecha FIFA de noviembre, marcada por amistosos y encuentros de eliminatorias que empiezan a definir el camino rumbo al Mundial. En ese contexto, Estados Unidos y Paraguay se enfrentaron en un partido que no tenía presión por puntos, pero sí el objetivo de afinar detalles de cara al 2026. El duelo terminó con triunfo por 2-1 para los estadounidenses que dirige Mauricio Pochettino.

A pesar del buen nivel exhibido por Paraguay y de lo que prometía ser un cierre tranquilo, el final del partido tomó un giro inesperado. Cuando el árbitro ya se preparaba para pitar la conclusión, Gustavo Gómez intentó quedarse con la pelota, mientras que Alex Freeman trató de arrebatársela. Ese encontronazo fue el detonante de una reacción en cadena que terminó desatando un escándalo en pleno campo de juego.

El roce inicial rápidamente subió de tono. Tras un intercambio verbal, Sebastian Berhalter se metió para respaldar a su compañero, lo que provocó un choque entre varios futbolistas. En cuestión de segundos, jugadores de ambos bandos comenzaron a empujar, gritar y rodear a los protagonistas, mientras los cuerpos técnicos ingresaban para intentar calmar la situación sin demasiado éxito.

Hubo heridos tras la pelea

Las imágenes difundidas después del partido muestran el caos del momento: futbolistas y asistentes rodeados, empujones por todos lados y varios intentos fallidos por contener la trifulca. Los videos también muestran que Freeman terminó con una herida evidente en la zona de la boca luego del forcejeo con Gómez, mientras que otros jugadores presentaron golpes menores producto del desorden.

Así quedó Freeman tras la pelea

La tensión fue tal que incluso miembros del banco de suplentes se vieron obligados a intervenir para separar a los involucrados, aunque la situación ya estaba fuera de control. El tumulto se extendió durante varios segundos y retrasó el cierre definitivo del encuentro, dejando un clima muy caliente en lo que debía ser un simple amistoso internacional.

Ahora, las autoridades analizan el material registrado por la transmisión oficial para determinar si habrá sanciones. Las imágenes serán revisadas por los organizadores del amistoso, quienes evaluarán si corresponden castigos individuales o una advertencia formal tras un final que empañó completamente el triunfo paraguayo.

En síntesis