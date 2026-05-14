Días después de fallar el penal ante Pumas en el Olímpico Universitario, Henry Martín le dejó un mensaje a los aficionados del América.

Henry Martín fue uno de los futbolistas más importantes del Club América en los últimos años y una pieza clave en la etapa más ganadora reciente del equipo. El delantero mexicano tuvo un rol fundamental para que Las Águilas consiguieran el tricampeonato de la Liga MX y se convirtiera en uno de los referentes del plantel.

Publicidad

Sin embargo, entre 2025 y 2026, las lesiones comenzaron a jugarle una mala pasada y no le permitieron mantener la regularidad que lo caracterizaba. André Jardine prácticamente no pudo contar con él durante gran parte de la temporada y los minutos que sumó fueron muy pocos.

A pesar de eso, el atacante estuvo muy cerca de volver a escribir una noche histórica con el América el fin de semana pasado. En el clásico ante Pumas por los cuartos de final, Henry Martín tuvo en sus pies la posibilidad de darle la clasificación a su equipo en Ciudad Universitaria.

Henry Martín falló el penal, quiero llorarpic.twitter.com/k9YNcs2TQT — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 11, 2026

Publicidad

El delantero ejecutó un penal sobre el final del encuentro, pero no logró convertir y América terminó quedando eliminado. Después de lo sucedido, las críticas de parte de la afición no tardaron en aparecer y comenzaron a crecer las dudas sobre su continuidad dentro del club.

Los rumores indican que Henry Martín podría abandonar el América en el próximo mercado de pases. Incluso, algunas versiones apuntan a que su futuro podría estar en el Atlante, equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera, en busca de una nueva etapa para relanzar su carrera.

¿Qué dijo Henry Martín tras fallar el penal ante Pumas?

Días después de la eliminación, el delantero rompió el silencio y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales dirigido hacia toda la afición americanista: “Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal. Me duele muchísimo por mis compañeros y sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer”.

Publicidad

Además, Henry reconoció el peso de la situación y asumió toda la responsabilidad como capitán del equipo: “Sé lo que representa este club y sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad como capitán y como alguien que ama profundamente este club”.

Finalmente, también aprovechó para agradecer el apoyo de los aficionados y dejar un mensaje esperanzador para el futuro: “Quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por jamás abandonarnos y por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande. Este equipo sacó orgullo y corazón cuando muchos nos daban por muertos. Volveremos más fuertes y volveremos a ganar títulos”.

En sintesis

Henry Martín falló un penal ante Pumas que causó la eliminación del Club América .

falló un penal ante que causó la eliminación del . El delantero Henry Martín podría unirse al Atlante bajo la dirección de Miguel Herrera .

podría unirse al bajo la dirección de . El atacante Henry Martín lideró al equipo en la obtención del tricampeonato de la Liga MX.