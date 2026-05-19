El Club América quedó eliminado del Clausura 2026 en los Cuartos de Final ante Pumas, el conjunto azulcrema tuvo la oportunidad de convertir la anotación que les diera el pase a las semifinales, pero al final, Henry Martín falló el penal que los ponía en la siguiente ronda y de esa manera tuvieron que irse a casa y quedaron fuera del torneo.

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Ante ello, se dio a conocer mediante varios medios que el delantero estaría siendo una de las opciones para Miguel Herrera en el Atlante, ya que es un jugador que conoce en su etapa con Xolos y con América, pero el mismo DT confirmó que no había nada hasta el momento, por lo que no se veía viable su fichaje.

¿Qué pasará con Henry Martín?

Es por esta razón que se ha revelado nueva información, de acuerdo con fuentes cercanas a la plantilla la idea es que el capitán se mantenga en el equipo por lo menos para el Apertura 2026, aún cuando el delantero ha sumado pocos minutos con el equipo debido a molestias físicas, por lo que tiene posibilidad de renovación.

Sin embargo, habría una posibilidad de dejarlo ir y es que por parte del futbol de Arabia Saudita o incluso de la Major Soccer League les llegara una muy buena oferta por él. Y es que la misma fuente confirma que en caso de que el delantero tenga una oportunidad en salir, ésta no sería en México porque es muy difícil que costeen su sueldo.

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Pese a lo sucedido en el Clásico Capitalino e incluso su ausencia en varios de los encuentros del torneo anterior, el futbolista es considerado como una leyenda debido a ser uno de los máximos goleadores de la plantilla, además es un elemento muy importante para unir al vestidor, por lo que dejarlo ir no estaría en los planes por ahora.

En síntesis