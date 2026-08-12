El astro no aparece en la nómina del elenco de Florida y es el gran ausente para esta tarde.

Se levanta el telón de otro día de intensa actividad internacional, donde Inter Miami recibirá a sus pares del Club León en una muy interesante propuesta vespertina. Los de Florida y los de Guanajuato se medirán frente a frente en un compromiso que decretará hoy el futuro de ambos conjuntos en esta Leagues Cup 2026.

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En la antesala del encuentro de la última fecha de la fase de liga, la ausencia de Lionel Messi es la principal novedad de cara al enfrentamiento decisivo de esta tarde de miércoles. El astro argentino no forma parte de la formación de las ‘Garzas’ para chocar ante ‘La Fiera’ en el NU Stadium y será una baja clave para el cuadro local.

Más allá de que la gran mayoría del mundo futbolero está al tanto, vale mencionar que el “10” sufrió hace unos días la pérdida de su padre, que falleció por una enfermedad. Por ello, Messi viajó a Argentina para estar junto a su madre y sus seres queridos, además de asistir al funeral de su difunto papá en la ciudad de Rosario.

Al conocerse la noticia, de inmediato, Inter Miami le dio una licencia por tiempo indeterminado, que es la que le permitió perderse el juego previo por la Leagues Cup 2026. Sin embargo, el propio Messi pidió estar esta noche e irá al banco de suplentes ante León, con la posibilidad de sumar minutos en el complemento del compromiso.

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De este modo, las ‘Garzas’ deberán buscar el boleto a cuartos de entrada sin su principal arma ofensiva (sumada a la baja de Suárez por suspensión). ‘La Fiera’ necesita no perder para clasificarse y no estar pendiente de Messi es un respiro en ese objetivo de empatar o ganar ante Inter Miami para pasar. Los mexicanos van por el batacazo.

El tributo de De Paul a Messi y su padre [Foto: Getty]

¿Cuándo y dónde ver Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026?

El duelo entre las ‘Garzas’ y ‘La Fiera’ tendrá lugar HOY miércoles 12 de agosto a las 17.30 hora CDMX, en el NU Stadium de Miami, por la jornada 3 de la Leagues Cup 2026. El compromiso de hoy contará con la transmisión en vivo y en directo, para todo México y el resto del continente, de la plataforma paga de streaming Apple TV.