¿Por qué no juega Luis Suárez en Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026?

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Inter Miami se enfrentará a Club León por la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Las Garzas llegan a este compromiso con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
El conjunto de la MLS comenzó su participación con una victoria ante Atlético de San Luis, pero no pudo mantener el buen rendimiento en su segunda presentación y cayó frente a Rayados de Monterrey. Por ese motivo, llega a la última jornada con la necesidad de sumar para intentar meterse entre los equipos que continúen en competencia.
El equipo de Lionel Messi deberá ganar ante León y, además, esperar otros resultados para determinar si finalmente consigue clasificarse entre los cuatro mejores de su grupo. La definición de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 tendrá al conjunto de Miami pendiente de lo que suceda en los demás encuentros.
Además de Lionel Messi, quien estuvo en Argentina para despedir a su padre, Inter Miami tampoco podrá contar con Luis Suárez para este importante encuentro. La ausencia del delantero uruguayo representa otra baja de peso para el conjunto de la MLS.
Luis Suárez no juega por su sanción en la Leagues Cup
Luis Suárez continúa cumpliendo la sanción que recibió por un episodio ocurrido en la final de la última edición de la Leagues Cup, cuando escupió a un auxiliar de Seattle Sounders durante los incidentes posteriores al encuentro.
Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Inter Miami enfrenta a Club León este miércoles a las 17:30 horas en Leagues Cup.
- Luis Suárez no juega contra León tras sufrir una sanción por escupir a un auxiliar.
- Javier Mascherano dirige a Inter Miami, equipo obligado a ganar para buscar la clasificación.