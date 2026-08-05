¿Por qué Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 se juega en el Estadio Nemesio Díez?

Conoce la información más destacada del compromiso que tendrá en escena a los Diablos Rojos.

Este miércoles, Toluca comienza con la búsqueda del título de la Leagues Cup. Los Diablos Rojos se medirán con Seattle Sounders en condición de local y los aficionados se preguntan a qué se debe esta situación si la competencia internacional se disputa entre Estados Unidos y Canadá, dejando fuera de las sedes a México.

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Resulta que, por ser el último bicampeón de la Liga MX, le dieron el privilegio de jugar dos partidos en su casa como reconocimiento. En ese contexto, la instancia de la “fase de grupos” tendrá a Toluca jugando como local en el Estadio Nemesio Diez ante equipos de primer nivel.

Toluca tendrá que jugar sus respectivos partidos ante el mencionado Seattle Sounders, LAFC y Dallas, por lo que se trata de una serie de encuentros más que complicados en la aspiración de conseguir el boleto a la próxima instancia.

Por lo pronto, el encuentro de este miércoles está pautado para las 20:00hs del Centro de México. Nadie se querrá perder este compromiso emocionante en el que el campeón defensor iniciará la defensa del título conseguido el año pasado ante los dirigidos por Antonio Mohamed.

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¿Qué necesita Toluca para clasificar en la Leagues Cup 2026?

Para poder avanzar de ronda en la competencia, el equipo de Antonio Mohamed debe terminar entre los 4 equipos mexicanos con mejor performance durante la fase de liga. En caso de conseguirlo, se meterá en la fase de eliminación directa, que constará de cuartos de final, semifinal y final. Sus primeros tres partidos serán claves y cada punto vale.

En síntesis