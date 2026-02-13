¡Adiós a la sequía! Toluca puso fin a una serie de empates consecutivos y volvió a saborear lo que es un triunfo. En un ‘Infierno’ exacerbado por el aniversario del club, se impuso por 1-0 ante Xolos y celebró en casa ante su afición. El bicampeón del futbol mexicano sumó de a tres y se metió de lleno nuevamente en la pelea de arriba.

Aunque otra vez sin ser el equipo abrumador de la temporada pasada, los ‘Diablos Rojos’ ganaron merecidamente ante los de Tijuana. Paulinho convirtió el único gol del encuentro, aunque al Toluca ¡le anularon otros dos! a lo largo del partido. El conjunto escarlata terminó sufriendo innecesariamente con el resultado corto.

Con este marcador favorable, el cuadro choricero alcanzó el 3° puesto de la tabla de posiciones del Clausura 2026. Los dirigidos por el ‘Turco’ se colocaron dentro del podio con 12 puntos, los mismos que Pumas que va segundo (mejor diferencia de gol). Así, quedaron a tres unidades de distancia del líder, que aún debe jugar esta fecha.

Toluca se hizo fuerte y se impuso en el Infierno [Foto: TFC]

Si bien todavía no hemos visto este semestre la mejor versión que Toluca puede dar, el equipo de Mohamed sigue siendo uno de los pocos invictos que tiene el campeonato. Hasta aquí, tanto Pumas como los ‘Diablos Rojos’ continúan sin perder, y lo mismo pasa con Chivas, aunque esta jornada enfrentará al América y es una incógnita.

Por su parte, los ‘Xolos’ dijeron adiós a su invicto y cayeron a la 10° colocación, donde quedaron con 7 unidades. De momento, no es una gran campaña de los de Tijuana: sólo ganaron uno de cinco juegos en este Torneo Clausura. Eso sí, tienen la particularidad de que casi no han contado con Gilberto Mora a causa de una delicada lesión.

