¿Por qué Rayados vs. Orlando City por la Leagues Cup 2026 no va por TV abierta en México?

Rayados debuta en la Leagues Cup 2026 ante Orlando City. La mala noticia es que el partido no es transmitido por televisión abierta.

Rayados disputa este miércoles 5 de agosto su primer partido en la Leagues Cup 2026. El rival de Monterrey es Orlando City, el equipo que tiene a Antoine Griezmann como su nuevo líder futbolístico.

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El partido entre Rayados y Orlando City comienza a las 17:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Inter.co, el recinto del conjunto norteamericano. El equipo de Matías Almeyda viene de una victoria en la Liga MX y quiere seguir en su buen momento.

¿Por qué el partido no va por TV abierta?

Por desgracia para los aficionados de la Pandilla el juego por la Leagues Cup 2026 no es transmitido en México por televisión abierta. La única opción para observar el partido de Monterrey contra Orlando City es a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass.

La mayoría de los partidos de la Leagues Cup 2026 van en exclusiva por la plataforma mencionada y solo unos pocos son transmitidos en televisión abierta. Por ejemplo, el juego de este miércoles de Toluca ante Seattle Sounders puede verse por Imagen Televisión.

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¿Cómo llegan al partido?

Rayados viene de ganarle por 2-0 a Atlas en la Liga MX y ganó 2 de los 3 partidos disputados con Matías Almeyda. Por su parte, Orlando City perdió por 3-2 contra New York RB el fin de semana pasado pero los dos encuentros anteriores luego del receso por el Mundial los ganó, por lo que se espera que sea un partido parejo y apasionante.