Costa Rica no tuvo una buena Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en la zona CONCACAF y hoy su eliminación parece más cerca que nunca. El conjunto dirigido por Miguel Herrera llega a la última fecha con la obligación de hacer un partido perfecto y esperar una ayuda externa. Desde las 19 horas de la CDMX, los Ticos reciben a Honduras en un duelo que puede definir toda su temporada. Necesitan un milagro para seguir con vida.

A lo largo del proceso, Costa Rica no logró la regularidad necesaria, acumuló tropiezos en momentos clave y ahora paga las consecuencias. La afición entiende que no clasificarse sería un golpe durísimo para un país acostumbrado a decir presente en las Copas del Mundo. Por eso, el juego ante Honduras cobra un valor determinante: es ganar o despedirse de la ilusión.

Mientras tanto, Honduras llega motivado, sabiendo que podría ser quien ponga punto final a las esperanzas costarricenses. El equipo de Miguel Herrera conoce la presión que carga encima, y aun así confían en poder responder en su propia casa para seguir peleando por un lugar en el Mundial 2026.

¿Qué resultados necesita Costa Rica para clasificar?

El panorama es duro. Si Haití vence a Nicaragua, Costa Rica queda automáticamente sin chances de obtener un boleto directo. En ese supuesto, la única forma de mantenerse con vida es superar a Honduras sí o sí, lo que les permitiría meterse al repechaje. No hay margen para empatar ni para hacer cuentas complicadas: deben ganar o aceptar la eliminación.

Si Haití empata o pierde ante Nicaragua, la situación se vuelve un poco menos dramática para los Ticos. Aun así, la obligación no cambia demasiado: Costa Rica tiene que llevarse los tres puntos. Sin importar el marcador, únicamente una victoria les permite alcanzar uno de los cupos directos al Mundial 2026.