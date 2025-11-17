¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?

RD Congo dio el golpe en la jornada de domingo luego de vencer en los penales por 4-3 a Nigeria, toda una potencia de África, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario por el cupo al Repechaje de la Copa del Mundo 2026. Los Leopardos representarán a África.

El cuadro africano se suma a Nueva Caledonia, representante de Oceanía, y Bolivia, nación que irá por Sudamérica. Este martes se definirá el clasificado de Asia, que se lo disputan Irak y Emiratos Árabes Unidos. La Ida terminó 1-1 en suelo emiratí.

Por el lado de CONCACAF, de Norte y Centroamérica, tendrá dos cupos, el que ya tiene y el cupo extra por ser la confederación anfitriona. En ese sentido. Los dos mejores segundos de los tres grupos que están disputando la última ronda de la Eliminatoria clasificarán.

En este momento, a falta de una fecha que se jugará en la jornada de martes, esos equipos son Jamaica y Panamá, quedándose Haití en las puertas. Surinam, Curazao y Honduras son los combinados nacionales que se están clasificando de manera directa.

¿Cómo se juega el Repechaje a la Copa del Mundo 2026?

Se realizará como un mini certamen de eliminación directa a partidos únicos. Primero se celebrarán las Semifinales en dos cotejos entre los cuatro combinados con el menor ranking de la FIFA. Posteriormente, se efectuarán dos Finales, entre los ganadores de estos cotejos, que se enfrentarán a las dos selecciones con el ranking más alto, de acuerdo con la FIFA. Los vencedores de estas definiciones serán los dos clasificados al Mundial.

