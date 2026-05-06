¿Alexis Vega y Jesús Gallardo se quedarán sin Mundial?

Una de las noticias que generó mucho escándalo fue que a un día de la concentración de Selección Mexicana rumbo al Mundial, Jesús Gallardo y Alexis Vega reaparecieron con Toluca para disputar la vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, aún cuando Duilio Davino y Javier Aguirre confirmaron que no debían hacerlo.

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La mayoría de jugadores que fueron convocados, ahora están de vacaciones, pero Amaury Vergara perdió a varios elementos con Chivas, por lo que ante la posibilidad de que los dos jugadores de Toluca disputaran la Concachampions solicitó a sus elementos que reportaran con Guadalajara y no con el Tricolor el día de hoy.

¿Se quedan sin Mundial?

Ante ello, la Selección Nacional publicó un comunicado en el que confirman que quien no llegue antes de las 8, “se queda fuera del Mundial”. Por lo que seguramente Antonio Mohamed no arriesgaría la participación de sus futbolistas en esta justa deportiva. Es por esta razón que preocupa la situación de ambos y del equipo.

¿Qué pasará con Vega y Gallardo?

En primera instancia se desconoce si los jugadores supusieron que llegaban el 6 de mayo a la concentración después de disputar su partido a las 19:30 horas, al final llegarían en ese horario y no habría problema con las reglas de Selección. Otra situación, es que quizá en el Tricolor les dieron luz verde para hacerlo, siempre y cuando llegaran hoy antes de las 23:59 horas, puesto que estaban a media hora.

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Pero con la exposición que hizo Amaury, es muy probable que ahora Toluca anuncie que tanto Vega como Gallardo no jueguen el duelo de hoy, lo que le complicaría todo al “Turco” quien ya había trabajado un planteamiento para el juego de hoy con los dos futbolistas y a la mera hora tendrán que reportar en el CAR.

En síntesis