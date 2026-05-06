Javier Aguirre convocó a 12 futbolistas de la Liga MX que no iban a poder jugar más con sus equipos, pero esta noticia desató un problema.

La polémica ya está planteada desde este martes a la noche cuando se supo que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán con Toluca en la vuelta de la semifinal de la Concachampions 2026 contra LAFC. Aunque ambos tendrían la posibilidad de hacerlo por un acuerdo previo entre el club y la Selección Mexicana.

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Recordemos que 12 futbolistas de la Liga MX fueron convocados para empezar a trabajar con Javier Aguirre de cara al Mundial y que estos jugadores no iban a poder jugar con sus equipos en la Liguilla. No obstante, el periodista Rubén Rodríguez contó que Alexis Vega y Jesús Gallardo sí estarán con Toluca en la Concachampions.

Esto generó un enojo general principalmente en los equipos que no pudieron utilizar a sus futbolistas el pasado fin de semana. Por ejemplo Amaury Vergara, Presidente de Chivas, envió una publicación en X indicando que instruyó a sus jugadores convocados a que se presenten al entrenamiento del Rebaño este miércoles.

¿Hubo acuerdo previo?

Según lo revelado por Álex Blanco de FOX Sports, Toluca y la Selección Mexicana ya tenían un acuerdo previo en el que Antonio Mohamed iba a poder usar a Alexis Vega y a Jesús Gallardo en la Concachampions, como una excepción debido al torneo continental.

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La publicación de Amaury Vergara (X)

En caso de ser cierto, y aunque no deja de ser injusto para Chivas, América, Cruz Azul y Pumas, hay un fundamento para justificar la aparición de estos dos jugadores en Toluca siempre y cuando después no aparezcan con los Diablos Rojos en la Liguilla. Pero también tendría sentido que estas instituciones se quejen o busquen recuperar a sus futbolistas.

Toluca perdió por 2-1 frente a LAFC en la ida de la semifinal de la Concachampions en Estados Unidos, pero tiene la oportunidad de revertir la serie en el Nemesio Díez. En caso de hacerlo, el equipo de Antonio Mohamed se enfrentará con Tigres en la final.

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En síntesis