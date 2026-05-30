¿Cómo quedó la tabla histórica de títulos de la Concachampions tras el título de Toluca?

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras vencer por 6-5 en los penales tras igualar 1-1 a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los Diablos Rojos se desquitaron y volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.
Ahora, con esta obtención, los Escarlatas alcanzaron los 3 títulos en el certamen. Eso sí, los máximos ganadores siguen siendo Cruz Azul y América, que comparten el trono tras haber ganado en ocasiones la competencia. Eso si, los de azul tienen un subcampeonato más, dos a uno.
Por detrás de los conjuntos de la Ciudad de México, se posiciona con 6 conquistas Pachuca, cerrando el podio. Rayados figura con 5, mientras que para cerrar el Top 5 hay un empate entre Pumas UNAM y Saprissa de Costa Rica, el máximo ganador no mexicano del torneo, y ahora los de rojo, todos con tres conquistas.
Nunca dejaron de CRE3R. ¡Toluca es campeón de la Concacaf Champions Cup! 🏆 pic.twitter.com/GZ6K9fGbmV— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2026
Ya con dos títulos aparecen varios equipos de varias nacionalidades: Chivas y Atlante de México, Alajuelense de Costa Rica, Olimpia de Honduras, Defence Force de Trinidad y Tobago, y Transvaal de Surinam. Cinco naciones con equipos tradicionales de sus países.
Para cerrar la lista, con una copa se instalan Tigres UANL, León, Necaxa, Puebla, Leones Negros y el extinto Atlético Español, todos de México. A ellos se suman Los Angeles Galaxy, DC United y Seattle Sounders de Estados Unidos, Cartaginés de Costa Rica, Alianza FC, Deportivo Águila y Deportivo FAS de El Salvador, Comunicaciones y Municipal de Guatemala, y Haitien y Violette de Haití.
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Con 15 equipos consagrados en la máxima competencia de CONCACAF, apenas dos equipos de México llegaron a la definición y la perdieron. Y ambos en dos ocasiones. Primero Monarcas Morelia, que cayó en 2002 y 2003 ante Pachuca y Toluca, respectivamente. El otro es Santos Laguna, que perdió en 2012 y 2013 contra Rayados en ambas ocasiones.
Todos los campeones de la Concachampions
- 1962 – Guadalajara (México)
- 1963 – Racing Club Haïtien (Haití)
- 1967 – Alianza (El Salvador)
- 1968 – Toluca (México)
- 1969 – Cruz Azul (México)
- 1970 – Cruz Azul (México)
- 1971 – Cruz Azul (México)
- 1972 – Olimpia (Honduras)
- 1973 – Transvaal (Surinam)
- 1974 – Municipal (Guatemala)
- 1975 – Defense Force (Trinidad y Tobago)
- 1976 – Águila (El Salvador)
- 1977 – Club América (México)
- 1978 – Comunicaciones (Guatemala) / Leones Negros UdeG (México) / Defense Force (Trinidad y Tobago)
- 1979 – FAS (El Salvador)
- 1980 – Pumas UNAM (México)
- 1981 – Transvaal (Surinam)
- 1982 – Pumas UNAM (México)
- 1983 – Atlante (México)
- 1984 – Violette AC (Haití)
- 1985 – Defense Force (Trinidad y Tobago)
- 1986 – Alajuelense (Costa Rica)
- 1987 – Club América (México)
- 1988 – Olimpia (Honduras)
- 1989 – Pumas UNAM (México)
- 1990 – Club América (México)
- 1991 – Puebla (México)
- 1992 – Club América (México)
- 1993 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)
- 1994 – Cartaginés (Costa Rica)
- 1995 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)
- 1996 – Cruz Azul (México)
- 1997 – Cruz Azul (México)
- 1998 – D.C. United (Estados Unidos)
- 1999 – Necaxa (México)
- 2000 – LA Galaxy (Estados Unidos
- )2002 – Pachuca (México)
- 2003 – Toluca (México)
- 2004 – Alajuelense (Costa Rica)
- 2005 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)
- 2006 – Club América (México)
- 2007 – Pachuca (México)
- 2008 – Pachuca (México)
- 2009 – Atlante (México)
- 2010 – Pachuca (México)
- 2011 – Monterrey (México)
- 2012 – Monterrey (México)
- 2013 – Monterrey (México)
- 2014 – Cruz Azul (México)
- 2015 – Club América (México)
- 2016 – Club América (México)
- 2017 – Pachuca (México)
- 2018 – Guadalajara (México)
- 2019 – Monterrey (México)
- 2020 – Tigres UANL (México)
- 2021 – Monterrey (México)
- 2022 – Seattle Sounders (Estados Unidos)
- 2023 – León (México)
- 2024 – Pachuca (México)
- 2025 – Cruz Azul (México)
- 2026 – Toluca (México)
En síntesis
- Toluca campeón 2026: Venció 6-5 en penales a Tigres UANL tras empatar 1-1.
- Tres títulos históricos: Toluca igualó las conquistas de Pumas UNAM y Saprissa.
- Máximos ganadores: Cruz Azul y América lideran la tabla histórica de la Concachampions.