¿Cómo quedó la tabla histórica de títulos de la Concachampions tras el título de Toluca?

Todos los campeones de la competencia de Norte y Centroamérica tras la Final de la edición 2026 entre los Diablos Rojos y los Felinos.

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras vencer por 6-5 en los penales tras igualar 1-1 a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los Diablos Rojos se desquitaron y volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Ahora, con esta obtención, los Escarlatas alcanzaron los 3 títulos en el certamen. Eso sí, los máximos ganadores siguen siendo Cruz Azul y América, que comparten el trono tras haber ganado en ocasiones la competencia. Eso si, los de azul tienen un subcampeonato más, dos a uno.

Por detrás de los conjuntos de la Ciudad de México, se posiciona con 6 conquistas Pachuca, cerrando el podio. Rayados figura con 5, mientras que para cerrar el Top 5 hay un empate entre Pumas UNAM y Saprissa de Costa Rica, el máximo ganador no mexicano del torneo, y ahora los de rojo, todos con tres conquistas.

Nunca dejaron de CRE3R. ¡Toluca es campeón de la Concacaf Champions Cup! 🏆 pic.twitter.com/GZ6K9fGbmV — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2026

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Ya con dos títulos aparecen varios equipos de varias nacionalidades: Chivas y Atlante de México, Alajuelense de Costa Rica, Olimpia de Honduras, Defence Force de Trinidad y Tobago, y Transvaal de Surinam. Cinco naciones con equipos tradicionales de sus países.

Para cerrar la lista, con una copa se instalan Tigres UANL, León, Necaxa, Puebla, Leones Negros y el extinto Atlético Español, todos de México. A ellos se suman Los Angeles Galaxy, DC United y Seattle Sounders de Estados Unidos, Cartaginés de Costa Rica, Alianza FC, Deportivo Águila y Deportivo FAS de El Salvador, Comunicaciones y Municipal de Guatemala, y Haitien y Violette de Haití.

¿Qué clubes de México llegaron a la Final de la Concachampions y no se consagraron?

Con 15 equipos consagrados en la máxima competencia de CONCACAF, apenas dos equipos de México llegaron a la definición y la perdieron. Y ambos en dos ocasiones. Primero Monarcas Morelia, que cayó en 2002 y 2003 ante Pachuca y Toluca, respectivamente. El otro es Santos Laguna, que perdió en 2012 y 2013 contra Rayados en ambas ocasiones.

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Todos los campeones de la Concachampions

1962 – Guadalajara (México)

1963 – Racing Club Haïtien (Haití)

1967 – Alianza (El Salvador)

1968 – Toluca (México)

1969 – Cruz Azul (México)

1970 – Cruz Azul (México)

1971 – Cruz Azul (México)

1972 – Olimpia (Honduras)

1973 – Transvaal (Surinam)

1974 – Municipal (Guatemala)

1975 – Defense Force (Trinidad y Tobago)

1976 – Águila (El Salvador)

1977 – Club América (México)

1978 – Comunicaciones (Guatemala) / Leones Negros UdeG (México) / Defense Force (Trinidad y Tobago)

1979 – FAS (El Salvador)

1980 – Pumas UNAM (México)

1981 – Transvaal (Surinam)

1982 – Pumas UNAM (México)

1983 – Atlante (México)

1984 – Violette AC (Haití)

1985 – Defense Force (Trinidad y Tobago)

1986 – Alajuelense (Costa Rica)

1987 – Club América (México)

1988 – Olimpia (Honduras)

1989 – Pumas UNAM (México)

1990 – Club América (México)

1991 – Puebla (México)

1992 – Club América (México)

1993 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)

1994 – Cartaginés (Costa Rica)

1995 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)

1996 – Cruz Azul (México)

1997 – Cruz Azul (México)

1998 – D.C. United (Estados Unidos)

1999 – Necaxa (México)

2000 – LA Galaxy (Estados Unidos

)2002 – Pachuca (México)

2003 – Toluca (México)

2004 – Alajuelense (Costa Rica)

2005 – Deportivo Saprissa (Costa Rica)

2006 – Club América (México)

2007 – Pachuca (México)

2008 – Pachuca (México)

2009 – Atlante (México)

2010 – Pachuca (México)

2011 – Monterrey (México)

2012 – Monterrey (México)

2013 – Monterrey (México)

2014 – Cruz Azul (México)

2015 – Club América (México)

2016 – Club América (México)

2017 – Pachuca (México)

2018 – Guadalajara (México)

2019 – Monterrey (México)

2020 – Tigres UANL (México)

2021 – Monterrey (México)

2022 – Seattle Sounders (Estados Unidos)

2023 – León (México)

2024 – Pachuca (México)

2025 – Cruz Azul (México)

2026 – Toluca (México)

En síntesis