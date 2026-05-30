El ente madre del futbol de Norte y Centroamérica entregó los premios de la edición 2026 del torneo internacional.

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras derrotar por 6-5 en los penales tras empatar 1-1 contra Tigres UANL en su casa, el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Luego del compromiso, la CONCACAF reveló los premios individuales y grupales de la edición 2026 del certamen internacional de clubes. Si bien algunos pueden ser previsibles, otros sorprenden porque se dejaron de lado otros nombres propios.

Quien festejó en este apartado fue el delantero de los Escarlatas, Paulinho. El portugués quedó como Máximo Goleador de la competencia tras sus 8 gritos en 6 partidos. El podio lo completan Gabriel Pec de Los Angeles Galaxy con 6 goles y Denis Bouanga de LAFC con 5 anotaciones. También fue elegido como el Mejor Jugador del torneo.

Paulinho Dias lideró a Toluca a su histórico 3er campeonato 🏆



El Mejor Jugador de la Champions Cup 2026, presentado por Scotiabank ⭐ pic.twitter.com/HydfthTwZi — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2026

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En tanto, Juan García, también del equipo rojo, se quedó con el galardón de Mejor Portero. Y motivos no sobran. Más allá de la seguridad que aporta a sus compañeros y aficionados, fue clave en la tanda de penales de la Final, donde atajó dos disparos de los rivales.

Por otro lado, el futbolista de los Aurinegros de la costa oeste de Estados Unidos, David Martínez, fue reconocido como el Mejor Jugador Joven. El extremo derecho venezolano de 20 años fue parte de 8 compromisos, siendo titular en 4, y se dio el gusto de marcar 4 goles. Por último, Nashville SC, que llegó hasta las Semifinales, fue reconocido con el premio de Fair Play.

Los premios de la Concachampions 2026

Mejor Jugador – Paulinho (Toluca)

Máximo Goleador – Paulinho (Toluca)

Mejor Portero – Luis García (Toluca)

Mejor Jugador Joven – David Martínez (LAFC)

Fair Play – Nashville SC (Estados Unidos)

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En síntesis