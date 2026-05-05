Los 'Felinos' se encuentran ante una chance inigualable y repasamos las definiciones que los involucraron.

La plantilla de Tigres UANL está en las puertas de volver a escribir una de las grandes páginas de la historia de la institución, si todo sale como lo desean en Nuevo León. Los ‘Universitarios’ lo darán todo esta noche para intentar conseguir un boleto a la final de la Concachampions, una instancia que conocen y que les ha dado alegrías y tristezas.

Publicidad

En esta oportunidad, para poder alcanzar la definición del título, el cuadro auriazul deberá eliminar al Nashville SC, un equipo que contrariamente a ellos, nunca llegó a una final de CONCACAF. Los Felinos deberán hacer valer su chapa de equipo grande y de conocedor de los momentos de tensión y riesgo, y así volcarlo dentro del campo.

¿Cuántas finales de Concachampions jugó Tigres en la historia?

Desde su estreno en la competición, Tigres UANL ha podido disputar 4 veces la máxima cita de la CONCACAF Champions Cup, antes ‘CONCACAF Champions League’. Si bien la primera participación del club en el torneo se remonta a 1976, no jugó su primera final sino hasta cuarenta años después, en 2016. Tiempo más tarde pudo aparecer en otras tres definiciones por el título, todas en los últimos años.

La afición de Tigres colmará el Volcán esta noche [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuántas finales de Concachampions ganó Tigres en la historia?

De sus presencias en el desafío supremo por la gloria, Tigres UANL sólo ha podido ser campeón una única vez. Aquel título tuvo lugar en la edición 2020, cuando venció por 2-1 a Los Ángeles FC. Hugo Ayala y el emblemático André-Pierre Gignac anotaron los goles de esa recordada gesta. Por aquella época, significó una especie de ‘revancha’, pues había perdido varias antes.

¿Cuántas finales de Concachampions perdió Tigres en la historia?

Previo al logro del 2020, Tigres UANL cayó en tres definiciones diferentes, casi en forma consecutiva. En 2016, 2017 y 2019 clasificó a la final del torneo, pero luego no pudo coronarse: en todas, fue víctima de otro equipo mexicano. La primera vez lo derrotó el Club América, la segunda Pachuca, y la tercera el Monterrey. Afortunadamente, la cuarta fue la vencida.

El antecedente que ilusiona a Tigres con la Concachampions 2026:

Más allá de haber ganado el duelo de ida como visitante ante Nashville SC, hay una coincidencia que comparte esta temporada de la CONCACAF Champions Cup con el recuerdo del glorioso 2020. En la final de este 2026 podría reeditarse la final con Los Ángeles FC, ya que el cuadro estadounidense venció a Toluca en la ida de la semifinal y tienen chances concretas de avanzar a la definición. ¿Podrá el equipo de Guido Pizarro volver a ser verdugo de los angelinos?