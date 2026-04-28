La CONCACAF Champions Cup 2026 ha regalado hasta aquí varias noches inolvidables que serán recordadas por todos los futboleros con el correr de los años. Muchos equipos tradicionales y otros poderosos han sido parte de este camino, lo cual ha elevado la calidad de cada partido y brindado condimentos extra al espectáculo.

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Sin embargo, la expectativa de los aficionados por seguir todos los juegos del certamen, estuvo desafortunadamente acompañada de la dificultad para sintonizar cada encuentro. Especialmente en México, los espectadores se han encontrado con problemas para poder conseguir una transmisión en vivo con imagen y sonido.

Estas circunstancias tienen una explicación: FOX One cuenta con los derechos exclusivos para pasar los compromisos entre los equipos participantes en el territorio mexicano. La plataforma de streaming perteneciente a la señal internacional compró el paquete completo de eventos de la Concachampions 2026 para transmitirlos en su pantalla.

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Ninguna señal de televisión mexicana, ni abierta ni de cable, pudo adquirir el bloque de partidos del torneo continental. FOX realizó la mejor oferta económica y se quedó con todos los juegos de esta edición, venciendo a cualquier otra cadena competidora. Así, se ganó el derecho de manejarse a su merced con las transmisiones.

En este sentido, la reconocida empresa de medios optó por no darle prioridad a su señal de TV: aprovechó la situación para explotar su plataforma online. El portal de streaming cuenta con muchas otras propuestas, no solo de deportes sino también de entretenimiento, y esta fue la excusa perfecta para buscar difundirlo al máximo en el país.

Actualmente, los aficionados tienen dos maneras de conseguir el pack de FOX One. En primer lugar, el plan mensual cuesta 175 pesos mexicanos, mientras que también acercan otra alternativa: el plan anual cuesta 999 pesos mexicanos, por lo que ‘conviene’ más en el recuento mes a mes. Esto, por supuesto, según el uso que cada fanático requiera de la plataforma.

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Para poder registrarse en el sitio que permite ver los partidos de la Concachampions 2026, hay tres formas de hacerlo. Se puede suscribir por la aplicación de celular, por la página web o por Amazon Prime Video, que a través de su servicio permite contratar FOX One como canal adicional. Quienes quieran seguir las semifinales, podrán adquirirlo por medio de esas vías.

Las semifinales de la Concachampions 2026, solo por FOX One:

Estos son los próximos partidos que transmitirá la plataforma perteneciente a la cadena en México:

Nashville vs. Tigres: martes 28 de abril, 18.30 horas, en el GEODIS Park.

martes 28 de abril, 18.30 horas, en el GEODIS Park. LAFC vs. Toluca: miércoles 29 de abril, 20.30 horas, en el BMO Stadium.

miércoles 29 de abril, 20.30 horas, en el BMO Stadium. Tigres vs. Nashville: martes 5 de mayo, 19.30 horas, en el Estadio Universitario.

martes 5 de mayo, 19.30 horas, en el Estadio Universitario. Toluca vs. LAFC: miércoles 6 de mayo, 19.30 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

De los cuatro encuentros de semifinales, FOX ha decidido “liberar” solo uno en forma gratuita (la ida de Los Ángeles FC vs. Toluca, que irá también por televisión en FOX). Ese cruce también irá por FOX One, al igual que los otros tres, que tendrán a la plataforma como transmisión exclusiva.