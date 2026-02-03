Todo está listo: desde este martes 3 de febrero empezará a rodar el balón en una nueva edición de la Concachampions. El campeonato continental organizado por la CONCACAF entregará un boleto al próximo Mundial de Clubes 2029, además de un ingreso a la Copa Intercontinental 2026, y todos los equipos tienen ese objetivo por delante. Será el mismo sueño para los 27 participantes.

Club América, Rayados de Monterrey, Cruz Azul, Tigres UANL, Pumas UNAM y Deportivo Toluca serán los seis representantes de México en este 2026. Los combinados aztecas buscarán no perder la hegemonía que hay frente al resto del continente, habiendo ganado un 40 de las 62 Copa de Campeones totales.

Toluca, Mount Pleasant, Alajuelense, Inter Miami y Seattle Sounders ya están clasificados

¿Qué partidos de la Concachampions 2026 serán transmitidos por TV abierta?

Desafortunadamente para los aficionados mexicanos, la Concachampions 2026 no será televisada de forma gratuita a través de alguna señal abierta. Se disputarán 5 juegos en la primera semana de competición (todos ellos con presencia de clubes aztecas) y la exclusividad la tendrá FOX y FOX ONE.

¿Cómo ver EN VIVO cada partido de la Concachampions 2026?

Forge FC vs. Tigres UANL / Martes 3 de febrero a las 18:00 horas (FOX ONE)

/ Martes 3 de febrero a las 18:00 horas Olimpia vs. Club América / Martes 3 de febrero a las 20:00 horas (FOX ONE)

/ Martes 3 de febrero a las 20:00 horas San Diego FC vs. Pumas UNAM / Martes 3 de febrero a las 22:00 horas (FOX)

/ Martes 3 de febrero a las 22:00 horas Xelajú vs. Monterrey / Miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas (FOX ONE)

/ Miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas Vancouver vs. Cruz Azul / Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (FOX ONE)

