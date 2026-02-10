Efraín Juárez afrontará esta tarde-noche un duelo decisivo para su futuro al frente del primer equipo de Pumas UNAM. Quedar afuera de una competición recién comenzado febrero sería un golpe inadmisible para las aspiraciones de la institución. Sus dirigidos tendrán que golear a San Diego FC para evitar una carnicería de críticas y ‘salvar’ a su entrenador de cualquier medida.

En este sentido, el director técnico se inclinó por una alineación por demás ofensiva para buscar acortar la diferencia y soñar con la remontada. Con la mayoría de sus refuerzos desde el inicio y casi sin grandes ausentes de los nombres importantes, los ‘Felinos’ van por la hazaña. No obstante, sí tendrán una baja sensible en el equipo que saldrá a la cancha.

Dentro de los elegidos por el cuerpo técnico, Adalberto Carrasquilla no será titular este martes, para disputar este compromiso determinante para los objetivos. El habilidoso mediocampista panameño no figura en el once inicial de Pumas UNAM para recibir a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario. ‘Coco’ es la pieza faltante en la formación.

Pumas, sin Carrasquilla de arranque ante San Diego [foto: Getty]

Sin embargo, el volante no fue marginado por una decisión táctica del estratega de los ‘Universitarios’. Viene de recuperarse de una pequeña lesión muscular y no llegó al 100% a la revancha de esta primera ronda de la Concachampions 2026. Es por ese motivo que el staff a cargo del equipo optó por no incluirlo en la alineación que comenzará el partido.

Sin Adalberto Carrasquilla en la formación, Pumas UNAM iniciará el encuentro ante San Diego FC con estos futbolistas: Keylor Navas; Jesús Rivas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Alan Medina; Jordan Carrillo, Uriel Antuna; Juninho Vieira y Robert Morales. Un equipo con muchos delanteros para buscar el pase a octavos de final.

Afortunadamente para Efraín Juárez, más allá de no estar en la plenitud de sus condiciones, Coco Carrasquilla estará en el banco de suplentes de los ‘Universitarios’. En caso de ser sumamente necesario y urgente, lo arriesgarán en el complemento. Si el cuadro mexicano logra reponerse antes, lo preservarán para el siguiente partido y no lo usarán hoy por Concachampions.

