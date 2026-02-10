Los Pumas de la UNAM se jugarán, en esta temprana instancia del año, un partido decisivo que puede marcar la temporada. Tras recibir una verdadera paliza en Estados Unidos, tendrán el duro reto de remontar una goleada ante San Diego FC. Los ‘Felinos’ disputarán esta tarde-noche el compromiso de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Todo parecía ir bien en el primer duelo de la serie, cuando el cuadro auriazul dominaba y se había ido al entretiempo y ganando por la mínima. Sin embargo, en el complemento el equipo se cayó a pedazos y terminó siendo aplastado por 4-1 en el Snapdragon Stadium. El gol inicial de Robert Morales no alcanzó y en minutos fatales sufrieron una fatal golpiza.

Para poder dar vuelta la llave y clasificar a octavos, Pumas necesita ganar por 3-0 en la revancha, ya que por el tanto de visitante podría avanzar de ronda. No obstante, una victoria por 4-1 lo llevaría al alargue, y por 5-2 o 6-3, lo dejaría eliminado. En caso de ganar por menos de tres goles de diferencia, de empatar o de perder, los ‘Universitarios’ también quedarían fuera de competencia.

Pumas y San Diego, cara a cara en un duelo caliente [Foto: Getty]

Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. San Diego por la Concachampions 2026:

El partido Pumas UNAM vs. San Diego FC se disputará HOY martes 10 de febrero, a partir de las 19.00 hora CDMX, por la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. El juego entre mexicanos y estadounidenses tendrá sede en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de los ‘Felinos’, que deberán trabajar duro para pasar.

Cómo ver EN VIVO Pumas vs. San Diego por televisión en México:

El partido Pumas UNAM vs. San Diego FC se podrá seguir en directo por TV a lo largo y ancho del país, en forma exclusiva, a través de la pantalla de FOX. Será la única señal que pasará por esta vía el encuentro de vuelta de esta primera ronda de la Concachampions 2026. La ida no había tenido transmisión por allí, pero ahora la revancha sí.

Cómo ver EN VIVO Pumas vs. San Diego por Internet en México:

El partido Pumas UNAM vs. San Diego FC contará con la transmisión exclusiva para todo el territorio mexicano, de manera online, de la plataforma FOX One. Al igual que el canal de TV, será la única forma de sintonizar el compromiso por su vía, en este caso el streaming. Derechos exclusivos de transmisión para la señal en esta serie.

