La Concachampions 2026 empieza su camina HOY martes 3 de febrero con tres atrapantes partidos que no te dejarán levantarte del sofá, ni siquiera para ir al baño. Y entre esos juegos está el de San Diego FC y Pumas UNAM, pactado para las 22:00 horas del centro de México, con la particularidad de una ausencia clave.

En el encuentro que chocarán los dirigidos por Mikey Varas contra los de Efraín Juárez, es un hecho que Hirving Lozano no sumará ni un minuto. En la previa de la Copa del Mundo 2026, el Chucky no está siendo bien considerado por el nuevo estratega de la franquicia estadounidense y su presencia en la convocatoria de Javier Aguirre corre riesgo: necesita jugar y demostrar su nivel.

¿Por qué no juega Chucky Lozano en San Diego FC vs. Pumas UNAM?

Chucky Lozano no forma parte de la lista de convocados de San Diego FC para toda la Concachampions 2026. No tiene buena relación con Mikey Varas, entrenador del equipo californiano, y fue excluido de la nómina de 23 futbolistas que afrontarán el debut absoluto en la competición organizada por CONCACAF.

Se espera un Hamilton Stadium repleto para recibir a Pumas UNAM

Los 23 elegidos por la franquicia estadounidense para dar la sorpresa contra el elenco mexicano son: CJ Dos Santos, Pablo Sisniega, Duran Ferree; Willy Sumado, Kieran Sargeant, Osvald Soe, Wilson Eisner, Ian Pilcher, Manu Duah, Oscar Verhoeven, Christopher McVey; Jeppe Tverskov, Onni Valakari, Pedro Soma, David Vázquez, Aníbal Godoy, Emmanuel Boateng; Marcus Ingvartsen, Lewis Morgan, Anders Dreyer, Anisse Saidi, Alex Mighten, Amahl Pellegrino.

¿Qué partidos se juegan HOY martes 3 de febrero en la Concachampions 2026?

Forge FC vs. Tigres UANL a las 18:00 horas de México, en el Hamilton Stadium de Canadá, con transmisión de Fox ONE.

a las 18:00 horas de México, en el Hamilton Stadium de Canadá, con transmisión de Fox ONE. Olimpia vs. Club América a las 20:00 horas de México, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, con transmisión de Fox ONE.

a las 20:00 horas de México, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, con transmisión de Fox ONE. San Diego FC vs. Pumas UNAM a las 22:00 horas de México, en el Snapdragon Stadium de Estados Unidos, con transmisión de FOX.

