Olimpia y América serán los protagonistas de un atractivo enfrentamiento este martes por la noche, cuando se crucen por la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026. Los ‘Albos’ y las ‘Águilas’ se miden en Tegucigalpa para abrir la serie copera, en una llave de clubes históricos que saben lo que es ser campeón en CONCACAF.

El partido, que tendrá el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, se disputará HOY martes 3 de febrero, desde las 20.00 horas de México (misma hora de Honduras). La sede del encuentro será el Estadio Nacional Chelato Uclés, la casa del CD Olimpia, que contará con el apoyo de decenas de miles de fanáticos en su propio hogar.

¿Cómo ver CD Olimpia vs. Club América EN VIVO por televisión?

Sorprendentemente, el duelo de ida de esta primera ronda de esta Concachampions 2026 no se podrá sintonizar en TV en México por ninguna señal. Todas las pantallas estarán ocupadas pasando otro tipo de eventos, pues no hubo ninguna que adquiera los derechos de transmisión del partido.

André Jardine va por un título internacional con América [Foto: Getty]

¿Cómo ver CD Olimpia vs. Club América EN VIVO por Internet?

El cruce entre los ‘Albos’ y las ‘Águilas se podrá sintonizar EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma online, vía streaming, por la pantalla de FOX One. Esta plataforma será la única en la que los aficionados del América podrán ver en simultáneo, el encuentro entre ambos equipos, en el inicio de la serie.

Por su parte, en Honduras los fanáticos del Olimpia podrán observar al instante todas las acciones del partido por televisión en la pantalla de ESPN, y de manera online en Disney+. En Centroamérica los simpatizantes contarán con más posibilidades para seguir el cotejo que se llevará a cabo en Tegucigalpa este martes por la noche.

