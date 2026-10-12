Tras el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Neftchi, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a encontrar el fondo de la red en Al-Nassr, ampliando la diferencia con Lionel Messi en la carrera por los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo volvió al terreno de juego este lunes 12 de octubre para medirse al Neftchi de Uzbekistán vistiendo la indumentaria del Al-Nassr, en duelo correspondiente a la segunda fecha de la AFC Champions League Elite 2026-27. En una nueva exhibición de su vigencia como artillero, el delantero lusitano no tardó en incrementar su registro personal.

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Con el arranque del encuentro demorado una hora respecto al horario programado originalmente, el Al-Nassr impuso condiciones desde temprano cuando el volante Ángelo abrió el marcador al minuto 33. Instantes antes de concluir la primera mitad, Cristiano se sumó a la nómina de anotadores para enviar a su equipo al descanso con ventaja de 2-0.

Iñigo Martínez trazó un servicio largo al espacio para la incorporación de Sadio Mané. El extremo senegalés ganó la línea de fondo para mandar un centro con la pierna izquierda hacia la posición de Nawaf Boushal, quien amortiguó el balón con el pecho para habilitar a Cristiano Ronaldo; el atacante resolvió con una media vuelta en espacio reducido para mandar guardar el balón al fondo de las redes al minuto 42.

🚨 Cristiano Ronaldo scores for two.



🇸🇦 Al-Nassr 2-0 Neftchi 🇰🇬



pic.twitter.com/nLeIipGnPK — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 12, 2026

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Este choque representó el segundo partido consecutivo con la camiseta del Al-Nassr en el que Cristiano Ronaldo perfora la meta rival tras su controversial Fecha FIFA con la Selección de Portugal. El pasado viernes ya se había presentado en el marcador frente a Al-Diriyah, ratificando su convicción de mantenerse en la búsqueda de récords a base de anotaciones.

La carrera por los 1000 goles

El tanto conseguido ante la escuadra uzbeka significó el gol número 981 en la trayectoria profesional de Cristiano Ronaldo, siendo además su festejó número 134 con la divisa del Al-Nassr. Bajo este escenario, la leyenda lusa se coloca a tan solo 19 anotaciones de alcanzar la cifra histórica de los 1000 goles oficiales, meta que reconoció como una de sus prioridades en la recta final de su carrera.

El perseguidor más cercano del atacante portugués es indefectiblemente Lionel Messi, quien aunque se ubica en el segundo peldaño de la tabla histórica, se mantiene distante en el retrovisor del artillero de Riad. En la actualidad, el astro argentino contabiliza 934 anotaciones tras firmar un doblete este fin de semana con el Inter Miami ante el D.C. United, situándose a 66 tantos de la marca milenaria.

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En síntesis