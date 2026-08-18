Recoleta y Boca Juniors decidirán esta tarde quién de los dos sacará boleto a la próxima fase de la Copa Sudamericana 2026, cuando se enfrenten un partidazo en Paraguay. A continuación, entérate qué canales y plataformas transmitirán la revancha de los octavos de final, y todo lo que hay que saber de cara a esta definición.

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¿Cómo quedó la ida entre Recoleta y Boca por la Copa Sudamericana 2026?

El primer cruce de la serie finalizó con victoria del ‘Xeneize’ por 3-1 ante el ‘Funebrero’ en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, llevándose una buena ventaja. Si en la revancha hay empate o gana Boca, clasifica Boca; si Recoleta gana por la mínima, clasifica Boca; si Recoleta gana por dos, hay penales. Ahora bien, si Recoleta gana por tres, clasifica Recoleta.

El vencedor de la serie entre Recoleta y Boca Juniors avanzará a cuartos de final, y en la próxima fase esperará Sao Paulo o Bolívar (brasileños o bolivianos) como su contendiente. En una hipotética semifinal, los posibles rivales serán River Plate, Independiente Santa Fé, Olimpia o Vasco Da Gama. Así, se presenta una llave muy atractiva del cuadro de Copa.

Boca viene de empatar por Liga y ahora quiere ganar [Foto: Getty]

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¿A qué hora juegan Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

El partido Recoleta FC vs. Boca Juniors se disputará HOY martes 18 de agosto, en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay), por la vuelta de los octavos de final. El cruce decisivo por esta Copa Sudamericana se llevará a cabo a partir de las 16.00 horas del Centro de México -19.00 hora Argentina-, en el primer turno del día.

¿Dónde ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por televisión?

En México, el partido Recoleta FC vs. Boca Juniors se podrá sintonizar por TV a través de la pantalla de ESPN 4, único canal que pasára en directo el juego. Por su parte, en Argentina este encuentro se podrá seguir en simultáneo por TV por medio de la señal de ESPN, también por cable.

¿Dónde ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por streaming online?

En México y en Argentina, el partido Recoleta FC vs. Boca Juniors contará con la transmisión en forma online, vía streaming, de la plataforma de paga Disney+ Premium. Este sitio será el único que pasará la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 por Internet, en ambos países y en la mayor parte del continente.