La baja del futbolista de la Selección Argentina es la novedad del once del 'Xeneize'. ¿Qué le sucedió?

Boca Juniors buscará acentuar su levantada futbolística doméstica en el plano internacional, cuando este miércoles visite a Recoleta en tierras paraguayas en un duelo clave. Se juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde el equipo argentino intentará liquidar la serie abierta en casa.

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Ahora bien, en pos de poder lograr ese gran objetivo, el ‘Xeneize’ contará con algunas bajas que le impiden contar con toda su plantilla a disposición para el encuentro. La ausencia más sensible es la de Leandro Paredes, que no aparece en la formación de Boca para el partido de hoy pero tampoco figura en la banca de suplentes.

El mediocampista de la Selección Argentina no será parte del encuentro de esta tarde puesto que sufrió una distensión en el isquiotibial luego de una molestia en el último juego. Leandro Paredes no integra la delegación de Boca Juniors que viajó a Paraguay para disputar esta revancha de Copa Sudamericana en busca de la clasificación.

Leandro Paredes no jugará hoy ante Recoleta [Foto: Getty]

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A raíz de la lesión en cuestión, sufrida en el encuentro pasado ante Platense, Leandro Paredes se perderá también el juego del fin de semana ante Racing por la Liga Argentina. El pivote apuntará a regresar a fin de mes, para el cruce entre Boca y Lanús a disputarse en La Bombonera; mientras tanto continuará con su recuperación.

Con este escenario, ante la lesión del mediocampista, Rodolfo Arruabarrena eligió a Tomás Belmonte como su reemplazo para esta tarde ante Recoleta por Copa Sudamericana. El ex Lanús le ganó la pulseada a Camilo Rey Domenech, y acompañará a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el centro del campo en un duelo trascendental.

Además de la baja de Leandro Paredes, Boca Juniors tampoco puede utilizar a otros cinco lesionados, que hoy forman parte de la enfermería y están fuera del equipo. Agustín Marchesín, Marco Pellegrino, Leandro Lozano, Rodrigo Battaglia y Adam Bareiro se suman al volante ex Roma como ausentes por inconvenientes físicos diferentes.