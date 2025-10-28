Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Por qué no juega Hulk en Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025?

El imponente delantero del 'Galo' quedó fuera del equipo titular de los brasileños para la revancha. El motivo.

Por Martín Zajic

Hulk será suplente en Mineiro – Independiente del Valle.
© Getty ImagesHulk será suplente en Mineiro – Independiente del Valle.

En un martes con poca actividad en el mundo del futbol, un plato fuerte nos espera esta noche en Brasil: Atlético Mineiro recibirá en Belo Horizonte a sus pares de Independiente del Valle, en el marco del juego de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En la previa de este gran partido internacional, una noticia ha dejado pasmados a los aficionados.

A minutos del pitazo inicial de esta revancha de la primera semifinal, se conoció que Hulk no forma parte del once inicial del ‘Galo’ para enfrentar a los ‘Rayados’, en busca de la clasificación al juego decisivo por el título. El histórico atacante brasileño, con pasado en Selección y mundialista, no jugará de entrada en un duelo de vital trascendencia para el club.

En este sentido, los fanáticos no ocultaron su asombro por la falta del emblemático delantero en la formación del local. Sin embargo, hay una explicación y tiene como protagonista a Jorge Sampaoli: la exclusión del ‘9’ fue una decisión táctica del entrenador argentino, que fue rápidamente criticado por los aficionados de Atlético Mineiro por su estrategia para hoy.

Hulk tendrá que pelear para ganarse el lugar [Foto: Getty]

Según revelaron fuentes internas a Bolavip Brasil, para el director técnico de Atlético Mineiro, Rony le aporta más al equipo en cuestiones técnicas y tácticas que lo que le brinda Hulk. Por ese motivo, dejará al gigante en el banco de suplentes y pondrá al ex Palmeiras como referencia de área para el encuentro de esta noche ante Independiente del Valle.

Con la salida de Hulk del equipo, la alineación titular de Atlético Mineiro para la revancha saldrá al campo de juego de la siguiente manera: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Igor Gomez, Fausto Vera, Alan Franco; Bernard, Dudu; Rony. Pese a la falta de la leyenda brasilera, el ‘Galo’ tendrá un once altamente competitivo para buscar el pase a la final.

¡Se destapó! El dardito de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo que paraliza al mundo del futbol

¡Se destapó! El dardito de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo que paraliza al mundo del futbol

El partido Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se llevará a cabo HOY martes 28 de octubre, con sede en el estadio Arena MRV (Belo Horizonte), a partir de las 18.30 horas del Centro de México -21.30 hora local-, por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el suelo mexicano, de las pantallas de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Encuesta

¿Quién será finalista de la Copa Sudamericana 2025?

YA VOTARON 0 PERSONAS

martín zajic
Martín Zajic
