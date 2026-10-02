El capitán del 'Peixe' se perderá un duelo clave de su equipo en el Morumbí. ¿Qué le ocurrió?

Santos afrontará este viernes un encuentro trascendental para sus aspiraciones de esta temporada, cuando se mida frente a frente ante Sao Paulo en condición de visitante. Ambos clubes paulistas se cruzarán hoy en el Estadio Morumbí, por la jornada 21 del Brasileirao 2026, en un partido importante para la tabla de posiciones del torneo.

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Actualmente, el ‘Peixe’ y el ‘Tricolor’ llegan a este duelo separados por apenas dos puntos. Santos marcha en el 8° lugar del Brasileirao 2026 con 38 unidades, en tanto que Sao Paulo se ubica en el 11° puesto con 36 unidades. Si el local se impone superará a su contendiente en el campeonato, y si lo hace la visita, sacará más diferencia aún.

Cuando los aficionados se dispongan a ver el compromiso, advertirán que Neymar Jr no jugará esta noche en la casa del Sao Paulo. El capitán del Santos no integra la convocatoria de la visita ya que podrá ser parte del encuentro. Dentro de la delegación, sin embargo, sí aparece el talentoso Coutinho, flamante refuerzo del ‘Peixe’.

Santos no tendrá a Neymar ante Sao Paulo [Foto: Getty]

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El crack del Santos fue marginado del encuentro del Brasileirao puesto que se está terminando de recuperar de una lesión, que lo viene aquejando desde ya hace un tiempo. Esta situación de las recaídas físicas desafortunadamente se le ha vuelto recurrente a Neymar Jr, que aún así siempre hace el intento de volver más fuerte y con más ganas.

Más en concreto, Neymar Jr había sufrido un desgarre de grado 2 en el muslo derecho, una lesión que debió tratar sin prisa ya que podría agravarse si anticipaba los plazos. De esta manera, si bien hizo algunos trabajos con el grupo pero como todavía no se encuentra al ciento por ciento, el cuerpo técnico no lo citó para este juego.

Su baja para el partido entre Sao Paulo y Santos de este viernes representa su sexta ausencia consecutiva en el semestre, dado que por la misma razón no estuvo los juegos pasados. Su última participación con el equipo por el Brasileirao 2026 tuvo lugar hace un mes, en un partido donde apenas pudo jugar un tiempo. ¿Podrá el Peixe ganar sin él?