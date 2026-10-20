El Estadio Maracaná será el anfitrión de uno de los cruces más importantes del año, cuando se enfrenten Vasco Da Gama y Boca Juniors, en el plato fuerte del martes. Brasileños y argentinos disputarán el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde uno avanzará y otro quedará afuera del certamen.

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En el primer duelo de la serie de semifinales, el ‘Gigante da Colina’ ganó 1-0 la ida ante Boca Juniors en La Bombonera, y en la revancha buscará hacerse fuerte ante su público. Vasco Da Gama, de difícil actualidad en el campeonato doméstico, buscará hacer historia en el continente y meterse en la definición internacional.

¿Juega Leandro Paredes en Vasco Da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

Aunque hasta último momento estuvo latente su posible participación, Leandro Paredes comenzará en el banco de suplentes de la visita esta noche en Río de Janeiro. El volante tenía la intención de ser titular hoy, pero el cuerpo médico aconsejó que de ser necesario ingrese apenas un rato en el segundo tiempo como relevo.

Arruabarrena cuidará a Paredes en Boca [Foto: Getty]

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La probable alineación de Vasco Da Gama ante Boca Juniors:

Léo Jardim.

José Luis Rodríguez.

Alan Saldivia.

Robert Renan.

Cuiabano.

Santiago Sosa.

Thiago Mendes.

Alan Lescano.

Adson.

Bruno Duarte.

Marino Hinestroza.

La probable alineación de Boca Juniors ante Vasco Da Gama: