Brasileños y argentinos se cruzarán en uno de los escenarios más emblemáticos de Sudamérica.

Luego de no haberse sacado diferencias en el primer enfrentamiento, Flamengo y Estudiantes definirán hoy al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026. Dos clubes históricos del continente, ambos con largas vitrinas en este certamen, se batirán a duelo en el marco del partido de vuelta de semifinales. Allí, sólo uno sacará pasaje.

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A diferencia de lo que sucedió en la temporada pasada entre estos mismos dos rivales, en esta semifinal la ida se jugó en Buenos Aires y la vuelta será en Río de Janeiro. El año anterior, Flamengo y Estudiantes se habían enfrentado en cuartos de final de la Copa Libertadores, pero midiéndose primero en Brasil y luego en Argentina.

Este jueves 22 de octubre, el partido entre Flamengo y Estudiantes se celebrará en la casa del ‘Mengao’, que tendrá un estadio completamente colmado en busca de clasificarse. Habrá setenta mil aficionados brasileños en las tribunas correspondientes al cuadro local, y apenas dos mil argentinos en el sector del visitante.

La revancha de la semifinal de esta Copa Libertadores 2026 tendrá lugar en el Estadio Maracaná, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del continente. Habitualmente, Flamengo juega allí sus encuentros de local y comparte el establecimiento con Fluminense, su clásico rival dentro de Río de Janeiro.

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El Estádio Jornalista Mário Filho, más conocido como “Maracaná”, es uno de los más antiguos e icónicos de Brasil. Fue inaugurado en el año 1948, hace casi un siglo, aunque ha tenido tres remodelaciones de por medio que lo han transformado en uno muy moderno. Flamengo, con un público multitudinario, puede llenarlo.

El Maracaná, listo para otra noche de Copa [Foto: Getty]

En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo y Estudiantes se verán las caras desde las 18.30 hora CDMX, que son tres horas más en Brasil, donde será de noche. Tras el empate sin goles entre ambos en el juego de ida, quien gane el encuentro de vuelta clasificará a la final de la Copa Libertadores 2026, donde espera Palmeiras.