En su primer amistoso de esta ‘mini-preparación express’, la Selección Argentina colocará un “once alternativo” en el duelo de este sábado por la tarde ante Honduras. Muy pocos de los habituales titulares estarán desde el comienzo en el estadio Kyle Field, donde se llevará a cabo el partido entre sudamericanos y centroamericanos.

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Si bien muchos ‘suplentes’ de Argentina son conocidos por jugar en equipos importantes de Europa, hay uno que ha llamado la atención entre los espectadores ‘neutrales’. Agustín Giay será el lateral derecho titular de la escuadra albiceleste, defendiendo la banda que en un equipo ideal cubren Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.

Para quienes no lo tienen visto, Agustín Giay tiene apenas 22 años, es categoría 2004, nacido en la provincia de Santa Fé, en el centro de Argentina. Si bien su posición natual es marcador de punta, también puede desempeñarse como zaguero central derecho o volante interior derecho. Su polifuncionalidad le brinda opciones al DT Lionel Scaloni.

Argentina tendrá a Giay como su marcador derecho este sábado [Foto: AFA]

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Agustín Giay juega en el Palmeiras de Brasil, actual líder del Brasileirao, y último subcampeón de la Copa Libertadores y de la Liga. En su equipo hoy en día es titular la mayoría de los partidos, bajo la conducción de Abel Ferreira. Por sus buenas presentaciones en el ámbito local e internacionales, se ganó la consideración en la Selección Argentina.

La formación del lateral derecho albiceleste tuvo lugar en San Lorenzo, club donde se crió y donde debutó profesionalmente en la Primera División de Argentina. En ese equipo de Buenos Aires jugó durante tres temporadas, hasta ser vendido al Palmeiras hace dos años atrás. Esta convocatoria puede ser clave para ser transferido a Europa.

Cabe aclarar que Agustín Giay no está en la lista final de Argentina para el Mundial 2026, sino que fue convocado como ‘variante’ para este par de amistosos de preparación. Gonzalo Montiel padece molestias físicas, y eso le da una luz de esperanza al jugador de Palmeiras en meterse en la delegación si Scaloni reemplaza al lesionado.

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A lo largo de su carrera, el joven futbolista de la Selección Argentina suma 176 partidos jugados, con dos goles y dos asistencias. Este no será su debut con la camiseta de su país, ya que ya se estrenó en un amistoso ante Mauritania. Esta tarde, ante Honduras, disputará su segundo encuentro con los colores de la escuadra nacional.