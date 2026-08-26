¿Por qué no juega Neymar Jr. en Palmeiras vs. Santos por la Copa de Brasil 2026?

La figura de Santos no jugará el partido de ida en el que su equipo visitará a Palmeiras por los cuartos de final del torneo.

Desde las 18:30 horas de la CDMX, Palmeiras recibe a Santos por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026, en un partido que promete muchas emociones y que puede ser muy importante pensando en la próxima fase. Ambos equipos buscarán sacar ventaja en este primer encuentro de una serie que promete ser muy pareja.

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La semana próxima se definirá cuál de los dos equipos estará entre los cuatro mejores de la competencia cuando vuelvan a enfrentarse en el Estadio Urbano Caldeira, casa de Santos. Por eso, el resultado de este primer duelo puede ser determinante para llegar con ventaja al partido de vuelta.

Sin embargo, una noticia sorprendió a todos antes de este importante compromiso, ya que la visita no podrá contar con una de sus principales figuras. Neymar Jr. no fue convocado por Santos para enfrentar a Palmeiras y se perderá el partido de ida de los cuartos de final.

¿Por qué Neymar no juega ante Palmeiras?

Neymar Jr. no está convocado para el encuentro de este miércoles ante Palmeiras por la Copa de Brasil. La ausencia del delantero brasileño está relacionada con su postura de no disputar partidos sobre césped sintético, una superficie que considera perjudicial para su juego y, especialmente, para el estado de su rodilla.

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El futbolista entiende que el pasto sintético puede modificar la dinámica del partido y generar un impacto negativo en su rodilla. Por ese motivo, decidió no participar del compromiso frente a Palmeiras, dejando a Santos sin una de sus grandes figuras para un partido clave en la lucha por avanzar a las semifinales.

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