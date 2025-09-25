Este jueves por la noche le puso un cierre a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con el último de los cuatro enfrentamientos de la antepenúltima ronda del certamen. Y en pleno juego decisivo por la clasificación, se estaba gestando una negociación inédita por la contratación de uno de los ‘killers’ top del futbol mundial.

Durante el desarrollo del encuentro ante Estudiantes en Buenos Aires, la directiva de Flamengo estuvo en conversaciones por su ‘fichaje soñado’, a quien pretendían incorporar para pelear la competencia hasta el final. Mientras en el campo de juego los futbolistas y el cuerpo técnico se enfocaban en el cotejo, las autoridades hacían su propio trabajo en el palco.

De acuerdo a lo revelado por el periodista Ekrem Konur, especialista mundial en transferencias de jugadores, en los instantes que se desarrollaba el partido, el ‘Mengao’ platicaba con Gabriel Jesús para incorporarlo a sus filas: optimistas de poder meterse en las semifinales de la Copa Libertadores, los mandatarios brasileños avanzaron en las pláticas internacionales.

Según lo informado por el reportero de libro de pases, el delantero ve con buenos ojos salir de Arsenal para regresar a su país: se encuentra atravesando la etapa final de una delicada lesión de rodilla, y ya anteriormente venía con poco lugar en los ‘Gunners’, por lo que retornar a casa para comenzar de nuevo y cambiar de aires es una alternativa seductora.

Lejos de ser un ‘correcaminos’ como muchas figuras brasileñas, Gabriel Jesús sólo ha jugado en dos clubes en Europa: Manchester City y Arsenal; pero futbolísticamente surgió de Palmeiras, donde brilló al punto que fue vendido por una verdadera fortuna al Viejo Continente. A sus 28 años, podría pegar la vuelta a su tierra natal pero para ir a otro club.

A lo largo de su carrera deportiva, el atacante paulista convirtió 149 goles y aportó 73 asistencias en 415 juegos, entre su paso por el Brasileirao y por sus dos etapas en la Premier League. Con un último par de años muy discretos en Europa, esa actualidad podría ser la oportunidad ideal para que Flamengo dé el golpe sobre la mesa y se haga de otra figura mundial.