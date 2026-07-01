Para las selecciones que les toca enfrentar a México en condición de visitante, jugar en el Estadio Azteca suele ser un privilegio y una experiencia única en la vida. Todo futbolero sabe lo que representa ser parte de su ambiente en un partido, y mucho más, para el jugador pisar su suelo, con todo lo que ha pasado en ese césped.

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Sin embargo, en estos tiempos donde muchos equipos buscan ‘ensuciar la cancha’, a algunos aseguran molestarle o incomodarle tener que ir a pelearla a ese terreno. El caso más reciente es el de Inglaterra, que comenzó a condicionar la previa del inminente cruce de octavos de final contra la Selección Mexicana del próximo fin de semana.

En la antesala del duelo eliminatorio por el Mundial 2026, desde Inglaterra se quejaron abiertamente por la sede donde se celebrará el encuentro. “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo, es imposible en 3 o 4 días, será una gran desventaja para nosotros”, disparó Thomas Tuchel, director técnico del seleccionado europeo, sobre el Estadio Azteca.

Como dirían en Sudámerica, el entrenador del rival de México ‘abrió el paraguas’ ante una posible eliminación de su equipo, acusando a una de las características del recinto. El Coloso de Santa Úrsula se encuentra a 2240 metros sobre el nivel del mar, una altura significativa para los deportistas de alto rendimiento, pero cientos de equipos han ido y competido sin reclamo alguno.

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FIFA avala al Estadio Azteca como anfitrión del Mundial 2026 y no contempla que sea una “ventaja deportiva” a favor de la Selección Mexicana ante cualquier contrincante. De hecho, la sede estaba elegida mucho antes de conocerse que México llegaría a esta instancia, pudiendo haberse dado un cruce Ecuador-Inglaterra o incluso Ecuador-Congo, u otras combinaciones. Se dio así y los de Reino Unido deberán adaptarse al contexto.

El Azteca y su entorno siempre luce encantador [Foto: Getty]

Considerando la altitud del emblemático edificio de Ciudad de México, los jugadores del ‘Tri’ corren con el beneficio de estar más acostumbrados a jugar en altura y en esta cancha. Así, Javier Aguirre deberá plantear un partido sabiendo que el cuadro inglés sufrirá el desgaste y no podrá ser intenso los noventa minutos. En un partido de octavos de final de Copa del Mundo tan parejo y que se definirá por detalles, la Selección Mexicana deberá sacarle todo el rédito posible a estas circunstancias.

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El impactante historial de México jugando en el Estadio Azteca:

A lo largo de toda la historia, contabilizando solo partidos oficiales, la Selección Mexicana acumula 69 victorias, 17 empates y sólo ¡2 caídas! en este templo futbolero de la capital. Las únicas dos derrotas, además, se dieron en proceso de Eliminatorias pero no en Copa del Mundo. En Mundiales sigue invicto en el Azteca, con ocho triunfos y dos igualdades. ¿Lo podrá mantener ante Inglaterra en el Mundial 2026?