La mañana de este miércoles amanecimos con varias noticias provenientes de medios en Ecuador que confirmaban que el extécnico de Cruz Azul, Vicente Sánchez, estaría saliendo del Emelec. Sin embargo, aún no se había oficializado porque no tenían un reemplazo inmediato, es por ello que no se confirmaba del todo.

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Esto resonó en los medios nacionales, ya que justamente cuando no se sabe cuál es el futuro de Joel Huiqui con La Máquina en caso de que no gane el título, podría ser precisamente el estratega quien se pueda tomar como una opción para la plantilla, aunque se depende de muchos factores para que pueda ser de esta manera.

¿Vicente Sánchez podría regresar a Cruz Azul?

En primera instancia, la directiva celeste tiene qué analizar cómo se ve el equipo de Huiqui y hasta dónde podría llegar en este Clausura 2026; también está la posibilidad de que decidan en el equipo ecuatoriano que el estratega siga y no salga como se ha mencionado hasta ahora, sobre todo porque no concretan a un reemplazo.

Hay que recordar que aún cuando salió campeón, la presidencia y directiva optaron por no darle una continuidad a Sánchez y dejando a Nicolás Larcamón que no tenía credenciales en Liguilla con sus anteriores equipos, lo que hace ver que la relación con Vicente no es la óptima, dificultando así la posibilidad de ponerlo como candidato.

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A esto, hay que sumarle que la salida de Vicente del Emelec se debe precisamente a los malos resultados, algo que no le viene nada bien. El equipo ha conseguido 10 anotaciones, pero recibió 16. Hasta el momento sólo suman 15 puntos y se encuentra en la zona de descenso, por lo que ya habría disputado su última práctica con ellos.

En síntesis