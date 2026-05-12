La directiva de La Máquina Celeste todavía no cerró a su entrenador pensando en la próxima temporada.

Cruz Azul está completamente enfocado en el Torneo Clausura 2026. La Máquina Celeste se encuentra entre los semifinalistas del campeonato y mantiene grandes chances de volver a pelear seriamente por el título del futbol mexicano.

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Sin embargo, más allá del presente deportivo, todavía no está confirmado si Joel Huiqui continuará al mando del equipo para la próxima temporada. El ex defensor tomó el cargo de manera interina tras la salida de Nicolás Larcamón y por ahora sigue siendo evaluado por la directiva.

En las últimas horas, el periodista Carlos Córdova informó que el gran sueño de Cruz Azul sigue siendo contratar a Antonio Mohamed. El actual DT de Toluca todavía no tiene asegurada su continuidad en los Diablos Rojos y en La Noria mantienen contacto pensando en el próximo torneo.

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Por otro lado, la opción de Matías Almeyda perdió fuerza en las últimas semanas. Según la información revelada, actualmente ya no existen negociaciones entre Cruz Azul y el ex entrenador de Chivas.

Mientras tanto, la continuidad de Joel Huiqui dependerá mucho de lo que suceda en esta Liguilla. En caso de conseguir el pase a la final del Clausura 2026, dentro del club analizan seriamente darle la oportunidad de mantenerse como entrenador para el Apertura 2026.

La directiva quiere tomar una decisión definitiva una vez finalice la participación del equipo en el torneo. Por ahora, todas las energías están puestas en la semifinal frente a Chivas de Guadalajara, una serie que puede marcar el futuro inmediato del banquillo celeste.

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¿Cuándo juega Cruz Azul?

Cruz Azul recibirá mañana a Chivas de Guadalajara desde las 20:00 hs en el Estadio Banorte por el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026. Mientras tanto, el encuentro de vuelta se disputará el próximo 16 de mayo en el Estadio Jalisco desde las 19:07 hs.

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