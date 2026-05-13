El astro argentino se lució en Ohio y recortó grandes distancias con su contendiente portugués. El palo a palo.

Inter Miami está transitando un período de transición luego del repentino cambio de entrenador, e incorporando de a poco la idea de juego del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, hay cosas que no se modificación en la campaña: Lionel Messi sigue haciendo goles. El argentino ha vuelto a dar la nota para ayudar a su equipo.

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Este miércoles por la tarde, el capitán anotó el 1-0 ante Cincinanti en la visita al TQL Stadium de Ohio, para abrir el marcador de un partido que venía bastante friccionado. El crack rosarino estuvo pendiente a un error defensivo del conjunto rival en la última línea, capturó un despeje y llevándose puesto el balón convirtió el primero del juego.

Un rato más tarde, Cincinnati pudo dar vuelta la historia y se había puesto 2-1 ante Inter Miami. Sin embargo, cuando más golpeado estaba el equipo, Leo Messi volvió a aparecer y también convirtió el 2-2 de las ‘Garzas’ ante los ‘Orange and Blue’. El argentino combinó con Luis Suárez y Rodrigo De Paul y la mandó a guardar en el área chica.

No obstante, allí no terminaría la historia: en un partido para el infarto, Inter Miami se pondría en ventaja sobre la hora y sería el propio Messi el encargado de sellar el triunfo. La leyenda logró su hat-trick y puso el ¡5-3! de la visita ante Cincinnati, en el duelo más destacados del día. Asistencia de Mateo Silvetti desde la izquierda y la empujó el “diez” para su triplete.

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Con estas nuevas conquistas en la MLS 2026, el astro albiceleste levanta la mano y advierte que no se bajará de la pelea por ser el “máximo anotador de la historia”. Gracias al flamante tanto contra Cincinnati, Lionel Messi alcanzó los 910 goles en su carrera profesional, en 1157 partidos totales disputados, entre clubes y selección nacional.

Messi celebró su gol ante Cincinnati [Foto: Inter Miami]

Bajo estas circunstancias, la gran figura de Inter Miami pudo recortarle mucha más distancia a su contendiente individual de toda la vida. Por su parte, Cristiano Ronaldo ostenta 970 goles y busca seguir aumentando ese registro en el tramo final de la temporada. El luso tiene aún la definición de la Saudi Pro League y AFC Champions League Two para hacerlo y este fin de semana será clave.

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De este modo, el portugués lidera la carrera por 60 tantos de diferencia respecto al argentino, que todavía corre bastante de atrás. Es cierto, con tres años menos de edad, pero aún así, CR7 marcha adelantado. A Cristiano Ronaldo le faltan 30 goles para llegar a los 1000, mientras que a Lionel Messi le quedan todavía 90 por delante para llegar a esa cifra superlativa.

El primer gol de Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati:

GRÍTALO LEO! El 10 marca su gol número 10 en la temporada. 💫🔟 pic.twitter.com/k7uLvmQ6Hx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

El segundo gol de Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati:

GOL! Second one for our captain. 🫡🔥 pic.twitter.com/nBX76yYYAz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

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El tercer gol de Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati: