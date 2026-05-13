El Club América está a punto de hacer oficial la que será su primera baja para la próxima temporada. Luego de rumores que vinculaban a Henry Martin y Nestor Araujo, será otro futbolista azulcrema el que se irá al Atlante. El nuevo equipo de Primera División negoció en silencio con el gigante del centro y tiene una cara nueva importante para su regreso.

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De acuerdo a la información revelada por César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, Thiago Espinosa será refuerzo de los ‘Potros de Hierro’ para el Apertura 2026. El lateral izquierdo uruguayo se marchará al equipo que comanda el Piojo Herrera en busca de minutos y continuidad en la máxima categoría del futbol mexicano.

Según el reporte del periodista, el marcador de punta dejará las ‘Águilas’ en condición de cedido, a préstamo por una temporada. Atlante incorporará a un futbolista que ya está probado en la Liga MX, ya que en el América tuvo sus oportunidades. Lógicamente, ante las muchas variantes del cuadro de Coapa, se inclinó por irse a ser más protagonista.

América deja salir a Thiago Espinosa al Atlante [Foto: Getty]

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Esta situación se dará gracias a que, por lo indicado por el corresponsal, la directiva azulcrema comprará su ficha en 2 millones de dólares a Racing de Montevideo. El Club América se quedará en forma permanente con el pase del defensa charrúa, ejecutando la opción de compra incluida en la negociación inicial. Así, luego lo prestará al Atlante.

En sus primeros meses en las ‘Águilas’, Thiago Espinosa llegó a disputar 6 partidos en el primer equipo en total, donde sumó 131 minutos. Además, también participó de un juego con el Sub-21, donde pudo convertir un gol. Ahora, tendrá una salida conveniente para todas las partes, en busca de potenciarse y volver mejor que antes.